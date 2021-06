Le Brésil atteint 500 000 décès de Covid alors que le président Jair Bolsonaro refuse toujours de soutenir la distanciation sociale

LE nombre de décès de Covid au Brésil a dépassé les 500 000 – car le président Jair Bolsonaro refuse toujours de soutenir les mesures de distanciation sociale.

L’institut de santé Fiocruz affirme que la situation au Brésil est « critique » et les experts craignent que l’épidémie du pays ne s’aggrave en raison de son manque de restrictions.

Des proches assistent aux funérailles d’une victime de Covid au cimetière de Nossa Senhora Aparecida à Manaus, dans l’État d’Amazonas, au Brésil[/caption]

La lenteur du déploiement du jab dans le pays a été une source de préoccupation, avec seulement 11 % des adultes complètement vaccinés, le Reportages de la BBC.

Et le président Bolsonaro a été critiqué pour sa gestion de la pandémie – avec son scepticisme à l’égard des vaccins, des blocages et des exigences de port de masques laissant les Brésiliens en colère.

Des dizaines de milliers de personnes ont manifesté samedi contre la gestion de la pandémie par le gouvernement.

Dans des villes comme Rio de Janeiro et Brasilia, des Brésiliens furieux tenaient des banderoles avec des slogans comme « Bolsonaro doit partir » ou les mots « 500 000 ».

Cela est arrivé alors que le Brésil a signalé une moyenne de 70 000 cas et 2 000 décès de Covid par jour au cours de la semaine dernière.

La plupart des nouvelles infections et des décès concernaient des personnes âgées de 20 à 59 ans, a déclaré Fiocruz, avertissant que le début de l’hiver dans l’hémisphère sud la semaine prochaine pourrait entraîner davantage d’infections.

Des manifestants se rassemblent avec des pancartes et des drapeaux lors d’une manifestation contre l’administration de Bolsonaro samedi à Sao Paulo[/caption]

Des manifestants se rassemblent avec des pancartes et des drapeaux lors d’une manifestation contre l’administration de Bolsonaro[/caption]

Mais malgré les appels amers des scientifiques, les décideurs ont déjà assoupli les restrictions, avec la réouverture des bars et des magasins dans de nombreuses villes.

Il n’est pas rare non plus que les gens évitent les masques et la distanciation sociale dans les rues.

« Les gens au Brésil sont fatigués et ils normalisent la mort maintenant, donc je pense que nous avons encore un long chemin à parcourir », a déclaré à la BBC le Dr Natalia Pasternak Taschner, microbiologiste au Question of Science Institute.

« Si nous ne parvenons pas à changer le comportement des gens et si nous n’avons pas de campagnes pour le port de masques, la distanciation sociale et les vaccinations venant directement du gouvernement central, nous ne pourrons pas le contrôler. »

Robert Almeida, un quinquagénaire en marche à Rio, a déclaré à l’AFP : « Sa position sur le Covid et son déni sont absurdes.

« Il a abandonné la réalité et le bon sens. Il n’y a rien à expliquer, c’est surréaliste.

Une femme dépose une rose dans le sable sur la plage de Copacabana en l’honneur des 500 000 morts de Covid au Brésil[/caption]

Pendant ce temps, la manifestante Denise Azevedo a déclaré à Reuters : « L’immunité collective ne servira à rien. La seule immunité que vous pouvez obtenir est avec le vaccin.

« Il n’y a pas de traitement précoce. J’ai perdu des millions d’amis, presque perdu un cousin… les gens sont orphelins, orphelins de père, de mère et d’enfants.

Le taux d’occupation des lits des unités de soins intensifs au Brésil reste égal ou supérieur à 80 % dans la plupart des États, tandis que les villes sont aux prises avec une pénurie de vaccins.

Une enquête parlementaire au Sénat brésilien examine la gestion par le président Bolsonaro de la pandémie.

L’opposition l’accuse de retarder les commandes de vaccins pour des raisons politiques, car il a systématiquement minimisé la gravité de la pandémie.

Mais le président, dont la popularité a chuté, insiste sur le fait qu’il a tout fait pour acheter des vaccins de plusieurs pays.





Il insiste également sur le fait que l’impact des blocages sur l’économie serait pire que le virus.

Le président Bolsonaro n’a pas commenté les 500 868 décès du pays.

Seuls les États-Unis ont signalé plus de décès de Covid dans l’ensemble, avec un bilan actuel de 617 109.