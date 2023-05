Le Brésil affrontera la Guinée et le Sénégal dans une campagne contre le racisme en soutien à Vinicius Junior

Vinicius Junior (Twitter)

Les quintuples champions du monde affronteront la Guinée à Barcelone le 17 juin et le Sénégal à Lisbonne trois jours plus tard. La CBF a travaillé en étroite collaboration avec Vinicius Jr sur les détails entourant les deux matches amicaux car elle voulait s’assurer que le joueur était à l’aise avec les matchs qui se déroulaient à Iberia et l’ailier du Real Madrid a soutenu l’idée.