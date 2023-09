Le Brésil abandonne Antony suite à des allégations de violence domestique

L’équipe nationale du Brésil a exclu l’attaquant de Manchester United Antony de son équipe internationale de septembre en raison d’allégations de violence domestique. L’équipe de l’entraîneur-chef Fernando Diniz comprenait le joueur de 23 ans avant ses prochains matches contre la Bolivie et le Pérou. Cependant, l’organisation a appelé à abandonner Antony suite aux nouvelles allégations.

Les Diables Rouges ont jusqu’à présent reconnu les allégations, mais ont choisi de ne pas faire de commentaire officiel sur la situation. La Confédération brésilienne de football (CBF), de son côté, a publié un communiqué expliquant sa décision.

« En raison des faits devenus publics ce lundi impliquant le joueur de Manchester United Antony, et qui nécessitent une enquête, et afin de protéger la victime présumée, le joueur, l’équipe brésilienne et la CBF, l’organisation informe que l’athlète a été retiré de l’équipe brésilienne », a déclaré la CBF.

Antony a fait face à des allégations similaires de violence domestique cet été

Des allégations de violence domestique concernant Antony ont fait surface pour la première fois en juin. L’ex-petite amie de l’ailier, Gabriela Cavallin, a déposé une plainte auprès de la police au Brésil, affirmant qu’il l’avait agressée à quatre reprises. Ces incidents auraient entraîné des blessures corporelles et des menaces. Cavallin a également soumis des documents similaires à la police du Grand Manchester.

Cavallin a discuté des allégations avec un média brésilien UOL le lundi. Elle a même divulgué des photos de ses blessures, ainsi que des captures d’écran WhatsApp de messages entre elle et Antony.

« J’avais vraiment peur de ne pas pouvoir sortir de la maison », a déclaré Cavallin lors de l’entretien. « Antony a verrouillé la porte et ne m’a pas laissé sortir. j’avais mon doigt [cut], tout blessé. Il a cassé mes affaires et pris mon passeport.

Le joueur de Man United rejette toutes les allégations

Pendant ce temps, Antony s’est tourné vers les réseaux sociaux pour nier une fois de plus les allégations. « Par respect pour mes fans, mes amis et ma famille, je me sens obligé de parler publiquement des fausses accusations dont j’ai été victime », a déclaré l’ailier sur sa story Instagram. « Dès le début, j’ai traité cette question avec sérieux et respect, en fournissant les éclaircissements nécessaires aux autorités policières. »

« L’enquête policière est sous couvert de justice et je ne peux donc pas en rendre public le contenu. Cependant, je peux affirmer avec certitude que les accusations sont fausses et que les preuves déjà produites et celles à venir montrent que je suis innocent des accusations portées.

Antony a fait 15 apparitions seniors avec l’équipe nationale du Brésil. L’ailier a débuté deux des cinq matches de son équipe lors de la Coupe du monde 2022. Cela inclut la défaite choc en quart de finale contre la Croatie. En raison de la trêve internationale actuelle, Manchester United ne jouera aucun match avant le 16 septembre.

PHOTO : IMAGO / Photo Presse Sportive