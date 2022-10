Le Brésil a une équipe pour gagner la Coupe du Monde de la FIFA : Cafu

Le capitaine du Brésil, vainqueur de la Coupe du monde, Cafu, a déclaré que le Brésil avait la qualité et la profondeur du talent pour remporter la Coupe du monde de football de cette année au Qatar.

L’ancien arrière droit de la Roma et de l’AC Milan a déclaré que les quintuples champions de la Coupe du monde ne dépendraient pas autant de l’attaquant talismanique Neymar que lors des tournois majeurs précédents.

“Je suis très excité et confiant que l’équipe du Brésil obtiendra d’excellents résultats lors de cette Coupe du monde”, a déclaré Cafu aux journalistes lors d’un événement à Porto Alegre pour promouvoir sa nouvelle biographie, rapporte Xinhua.

“Le Brésil est aujourd’hui beaucoup plus préparé et expérimenté. L’équipe ne dépend pas exclusivement d’un seul joueur. Au lieu de cela, nous avons un groupe qui le fait (Neymar) se démarquer. Nous avons obtenu des résultats très positifs et renforcé la confiance, ce qui est de la plus haute importance. Je pense que le Brésil a de grandes chances de gagner.

La Selecao a été tirée au sort dans le groupe G – aux côtés de la Serbie, de la Suisse et du Cameroun – pour l’événement phare du football qui se jouera du 20 novembre au 18 décembre.

Les hommes de Tite ont obtenu une place dans la compétition en terminant en tête du groupe de qualification sud-américain, six points devant l’Argentine, deuxième.

L’une des préoccupations soulevées par les experts locaux est le manque d’options de l’équipe à l’arrière droit. Mais Cafu, qui a rempli le rôle avec distinction lors de quatre Coupes du monde, a déclaré que le Brésil avait de nombreuses options, y compris le joueur Pumas UNAM de 39 ans, Dani Alves.

“Je ne vois pas de problème sur le côté droit”, a déclaré Cafu, qui a mené le Brésil à la gloire de la Coupe du monde au Japon et en Corée du Sud en 2002. “Nous avons (Eder) Militao qui peut bien s’adapter à une position centrale ou large. avec la capacité de soutenir la défense et l’attaque en même temps.

« Tite est intelligent et sait très bien utiliser ce qu’il a à sa disposition. Nous avons eu la chance d’avoir eu autant de grands arrières latéraux dans le passé et maintenant il n’y en a plus autant. Mais je suis sûr que celui qui sera choisi par Tite fera du bon travail.

