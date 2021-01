La déforestation a détruit l’équivalent de plus de deux terrains de football par minute en Amazonie brésilienne en 2020, une autre année dévastatrice pour une ressource considérée comme vitale pour lutter contre le changement climatique, selon les données gouvernementales publiées vendredi.

L’agence spatiale brésilienne INPE a identifié 8426 kilomètres carrés (3253 miles carrés) de forêt amazonienne perdus à cause de la déforestation en 2020, à l’aide de son programme de surveillance DETER, qui analyse les images satellites pour suivre la destruction mensuellement.

Ce fut la deuxième année la plus dévastatrice pour la part du Brésil dans la plus grande forêt tropicale du monde depuis le lancement du programme en 2015.

La quantité de forêt détruite n’était plus importante qu’en 2019, lorsque le chiffre était de 9178 kilomètres carrés.

Les écologistes ont souligné que c’était aussi les deux premières années de mandat du président d’extrême droite Jair Bolsonaro, qui a réduit le financement des programmes environnementaux et a poussé à ouvrir les terres protégées amazoniennes à l’agro-industrie et à l’exploitation minière.

« Les deux années de l’administration Bolsonaro ont été les deux pires années (de déforestation) enregistrées dans le programme DETER », a déclaré Marcio Astrini de l’Observatoire brésilien du climat, une coalition de groupes environnementaux.

« Ce n’est pas une coïncidence. C’est le résultat des politiques de destruction environnementale du gouvernement actuel », a-t-il déclaré dans un communiqué.

L’agence spatiale brésilienne gère également un autre programme de surveillance par satellite appelé PRODES, qui analyse la déforestation une fois par an plus en détail.

Cette analyse, publiée en novembre, était encore plus alarmante: elle a révélé que la déforestation avait augmenté de 9,5% par an au cours des 12 mois précédant août 2020, détruisant 11088 kilomètres carrés de l’Amazonie brésilienne – une superficie plus grande que la Jamaïque.

La destruction au Brésil, le plus grand exportateur mondial de boeuf et de soja, est en grande partie imputable aux agriculteurs, aux éleveurs et aux spéculateurs fonciers qui détruisent des arbres au bulldozer et les brûlent pour faire place aux cultures et aux pâturages.

Cela a également alimenté une vague d’incendies de forêt destructeurs.

Le nombre d’incendies en Amazonie brésilienne a augmenté de 16% l’année dernière, pour atteindre un total de plus de 103 000.

Les incendies ont également dévasté les zones humides du Pantanal au sud, un paradis de biodiversité qui a vu environ un quart de sa superficie s’enflammer l’an dernier.