Le Brésil a le courage d’atteindre la finale olympique après une victoire en tirs de barrage contre le Mexique

Alors que le tournoi olympique de boxe se déroulait à Tokyo, à la périphérie de la ville de Kashima, le Brésil et le Mexique menaçaient de s’affronter en demi-finale de football.

En fin de compte, personne n’a porté le coup de grâce. Le Mexique, qui a donc marqué gratuitement tout au long de la compétition, s’est concentré davantage sur la défense, conscient qu’à la fin de la compétition, les choses seraient décidées sur des tirs au but plutôt que sur des points – et ils ont eu ce qu’ils méritaient lorsqu’ils ont raté leurs deux premiers coups de pied, avant les champions en titre, le Brésil, ont réservé leur place en finale en inscrivant leurs quatre buts.

Le match a pris la forme d’un classique ; un chapitre digne d’une rivalité latino-américaine bien en gestation. Le Mexique de Jaime Lozano, dans sa formation 4-1-4-1, menaçait de fourmiller autour du but du Brésil, mais le Brésil les a contraints à reculer dans les premiers stades. La paire de milieu de terrain central a remporté la bataille, Bruno Guimaraes compétitif et Douglas Luiz se glissant entre les défenseurs centraux, permettant aux deux arrières latéraux de pousser et de garder les ailiers mexicains plus près de leur propre but.

Tout comme il l’a fait lors du match de Coupe du monde entre les deux équipes il y a sept ans, le gardien mexicain Guillermo Ochoa a tenu le Brésil à distance, bloquant une explosion de l’arrière gauche Guilherme Arana et écartant un coup franc de son ancien adversaire Daniel Alves.

Mais le Mexique est resté dans le match. Ils ont fait un bon travail de marquage sur les ailiers inversés du Brésil, forçant l’inefficace Paulinho à l’intérieur sur son pied gauche et atténuant l’impact du dangereux pied gauche Antony sur la droite.



Le Brésil a clairement été gêné par l’absence de l’avant-centre Matheus Cunha, qui n’avait pas récupéré après un problème musculaire lors de la victoire en quart de finale contre l’Egypte, un match où il avait marqué le seul but. Richarlison est le meilleur buteur de l’équipe, mais Cunha a donné à l’attaque une plate-forme avec sa polyvalence et, surtout, son jeu de retour au but, un attribut qui pourrait facilement le voir catapulté dans l’équipe senior.

Le Mexique a ensuite réussi à attirer l’aiguillon du Brésil et, alors que l’espace s’ouvrait vers la mi-temps, ils ont connu leur meilleur sort du match, lançant des pauses rapides dans l’espace derrière les arrières latéraux du Brésil. Le gardien Santos a été contraint de montrer sa valeur, en particulier avec un basculement intelligent d’un tir de Luis Romo alors que le Mexicain arrivait au bord de la surface pour rencontrer un centre d’Uriel Antuna.

Une seconde mi-temps dramatique est apparue en perspective, mais le match a rarement pris feu. Le Mexique avait un tir à longue distance d’Henry Martin, confortablement sauvé par Santos, et le reste de l’action se résumait à savoir si le Brésil pouvait se frayer un chemin.

Le Brésil célèbre sa troisième finale olympique consécutive. Buda Mendes/Getty Images

L’entraîneur Andre Jardine a mélangé son pack; Gabriel Martinelli d’Arsenal remplaçait Paulinho, le meneur de jeu intelligent Reinier remplaçait Claudinho et semblait parfois dangereux, tandis que Malcom était présenté en prolongation pour Antony.

Mais ce sont les vieux piliers qui s’en approchent le plus. Alves a placé un centre de la droite et la tête de Richarlison a été vue presque à la perfection – elle est revenue à l’intérieur du poteau éloigné et a couru le long du but – avant que Reinier n’arrive à temps et que l’occasion ne soit passée. Et avec le Mexique content de courir le temps, il y avait une fatalité à propos de la dérive vers la fusillade.

Au coup de sifflet final, les joueuses brésiliennes étaient confrontées au même destin que leur équipe féminine plus tôt dans la semaine : une défaite en tirs de barrage face à l’opposition de la CONCACAF, avec la (rare) consolation de la chance de remporter une médaille de bronze.

Mais ils ont eu la chance de gagner le tirage au sort pour tirer en premier et sont partis avec l’expérience. Pour le premier coup de pied, Ochoa a mis la main sur le tir d’Alves, touché bas à sa droite, mais pas assez pour le garder hors de portée. Sur de telles marges, des fusillades sont gagnées.

Les jeunes mexicains ont ensuite échoué. Eduardo Aguirre a vu son tir sauvé, avant que Johan Vazquez ne jette un coup d’œil à l’extérieur du poteau. Gabriel Martinelli et Bruno Guimaraes ont marqué et, à 3-0, Carlos Rodriguez a donné El Tri un peu d’espoir. mais Reiner a gardé son sang-froid pour que le Brésil réserve sa place dans une troisième finale olympique consécutive.