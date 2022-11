“Le Brésil a la caractéristique d’être toujours offensif” – L’attaquant brésilien Raphinha

Les joueurs brésiliens espèrent faire beaucoup de danse lors de la Coupe du monde au Qatar.

Les quintuples champions du monde jubilent avant leurs débuts contre la Serbie jeudi, à tel point que les célébrations de la danse sont toutes préparées et répétées.

Pas un, pas deux, pas trois, mais tous les 10.

“Pour vous dire la vérité, nous avons déjà des danses préparées jusqu’au 10e but”, a déclaré lundi l’attaquant brésilien Raphinha. “Nous avons une dizaine de danses préparées pour chaque match, une pour la première, une pour la seconde, une pour la troisième… Si nous en marquons plus de 10, alors nous devrons commencer à innover.”

Le Brésil a amené une équipe à l’esprit offensif au Qatar, avec Raphinha parmi les neuf attaquants choisis par l’entraîneur Tite pour tenter de donner au Brésil son premier titre de Coupe du monde en deux décennies.

Un autre est Vinícius Júnior, qui plus tôt cette saison a été plongé dans une controverse sur ses danses après ses buts avec le Real Madrid. Lui et son coéquipier Rodrygo ont continué à danser malgré les critiques en Espagne, et avaient promis la même chose lorsqu’ils sont arrivés dans l’équipe nationale à la Coupe du monde.

Raphinha et Neymar faisaient partie de ceux qui ont publiquement montré leur soutien à Vinícius Júnior à l’époque.

L’attaquant Richarlison, meilleur buteur du Brésil cette année, a déclaré qu’il espérait que “les buts viendront naturellement” pour lui et ses coéquipiers à la Coupe du monde.

“Lorsque vous portez le maillot n ° 9 avec l’équipe nationale brésilienne, tout ce que vous voulez faire, c’est marquer des buts”, a-t-il déclaré. “Avec ces coéquipiers, je suis sûr que les buts viendront.”

Les autres attaquants choisis par Tite étaient Pedro, Antony, Gabriel Jesus et Gabriel Martinelli

Richarlison, Raphinha et Neymar devraient commencer jeudi contre la Serbie, mais il y avait encore des doutes sur la façon dont Tite organiserait son attaque pour le premier match. L’entraîneur pourrait utiliser soit le milieu de terrain Lucas Paquetá dans une position plus offensive, soit Vinícius Júnior à l’avant.

“Avec Vinícius, nous gagnons en vitesse en attaque, tandis qu’avec Paquetá, nous avons plus de contrôle près du milieu de terrain”, a déclaré Raphinha. “Mais le Brésil a pour caractéristique d’être toujours offensif, peu importe qui joue.”

Les autres matches du Brésil dans le Groupe G sont contre la Suisse et le Cameroun.

Le Brésil tente de remporter son premier titre de Coupe du monde depuis 2002, lorsqu’une équipe dirigée par Ronaldo a battu l’Allemagne en finale.

DÉFENDRE NEYMAR

Richarlison est sorti défendre Neymar après que la star du Paris Saint-Germain ait été critiquée pour avoir publié une photo avec une sixième étoile sur son short lors du vol vers le Qatar, faisant référence à un possible sixième titre de Coupe du monde pour les Brésiliens.

“Nous sommes des rêveurs, nous poursuivons cette sixième étoile, peu importe ce que les gens vont dire”, a déclaré Richarlison.

