Le Brésil a donné de nombreux noms à Pelé

Lors de la Coupe du monde de 1970, le partenaire d’attaque de Pelé était Tostao, l’un des joueurs les plus brillants à avoir jamais représenté le Brésil. Ils se sont alignés pour la première fois en 1966, lorsque le Brésil a commencé sa préparation pour la Coupe du monde de cette année-là près de la ville natale de Tostao. Il a présenté son père à Pelé – et a été étonné de voir son père fondre en larmes. “C’était comme s’il rencontrait son Dieu”, m’a dit Tostao, toujours étonné, bien des années plus tard. Ainsi, l’idée que Pelé soit quelque chose comme une icône religieuse n’est pas nouvelle.

Toute la couverture du journal Estado de Sao Paulo de vendredi dernier a été consacrée à une photo obsédante, emblématique et granuleuse de l’homme portant le maillot n ° 10 de Santos, accompagnée du titre “Pelé est mort, si Pelé peut mourir.”

À l’intérieur, le papier, le thème continuait : “Comme les dieux de l’Olympe, Pelé ne vieillit pas et ne meurt pas. Il sera toujours vivant, marqué dans la mémoire mondiale comme le Brésilien qui a utilisé le football pour faire rêver l’humanité.”

Son nom de naissance était Edson Arantes do Nascimento. Pelé lui-même l’avait souvent fait remarquer : Edson mourrait un jour, mais Pelé était éternel. Il semblait vivre la division entre l’homme et le mythe comme quelque chose de tout à fait naturel. Sa sœur cadette, Maria Lucia, a donné des détails sur leur dernière conversation et a déclaré que son frère était parti en paix. “Je suis la sœur d’Edson”, a-t-elle déclaré. “Être la sœur de Pelé est impossible à expliquer, car il a été choisi par Dieu pour représenter Pelé sur terre.”

C’est une perspective spirituelle intéressante – que quelqu’un ait reçu la mission d’être Pelé, et que quelqu’un a fini par être un cireur de chaussures d’une petite ville du Brésil qui a fini par briller plus que quiconque dans l’histoire du jeu.

L’un des premiers à remarquer l’énormité du phénomène Pelé a été Nelson Rodrigues, un dramaturge brésilien de premier plan qui était peut-être aussi l’écrivain de football le plus influent du pays. Il considérait le jeu comme un psychodrame épique et le personnage de Pelé était parfait pour sa création de mythes. Dès avril 1959, alors que Pelé n’avait que 18 ans, Rodrigues écrivait que Pelé « appartient bien plus à la mythologie du football qu’au sport lui-même ».

Fin 1958, année où le Brésil remporte pour la première fois la Coupe du monde, Rodrigues se dit que Pelé « est sans aucun doute un génie. Je le dis et le répète — un génie, Pelé peut se tourner vers Michel-Ange, Homère ou Dante. et les saluer avec l’intimité effusive de ‘comment vas-tu, mon pote?’ De même que Michel-Ange est le Pelé de la peinture, de la sculpture, Pelé est le Michel-Ange du bal.”

Pelé a montré sa vraie grandeur pour Santos et le Brésil au moment où ils avaient le plus besoin de lui. Getty

Peut-être encore plus frappant est une colonne d’avril 1958, avant que le Brésil ne remporte la Coupe du monde en Suède cette année-là, alors que Pelé n’était pas encore particulièrement célèbre à Rio de Janeiro, où Rodrigues était basé. “Pelé a un avantage considérable sur les autres joueurs”, a-t-il écrit. “Celui de se sentir comme un roi, de la tête aux pieds. Il a une sensation de supériorité tout à fait naturelle.” Rodrigues a été le premier à décerner à Pelé la couronne de la royauté.

Pour Rodrigues, le Brésil était déjà le meilleur du monde, pour être continuellement déçu par un excès d’humilité. En cela, il considérait Pelé comme la solution. “En Suède, il ne va trembler devant aucun adversaire. Il ne se sentira inférieur devant personne. C’est de cette attitude virile et même insolente dont nous avons besoin. Oui, mes amis, je parie ma tête que Pelé pense que tous nos adversaires sont des jambes de bois. Avec Pelé dans l’équipe, et d’autres comme lui, personne n’ira en Suède avec l’âme d’un bâtard. Les autres trembleront devant nous.”

Et quelques mois plus tard, dans un style magnifique, avec Pelé marquant six buts magnifiques lors des trois derniers matchs, le Brésil a ramené le trophée de la Suède.

Une partie du don de Pelé était donc de comprendre l’énormité de son talent et de se sentir totalement à l’aise avec les responsabilités qui l’accompagnaient. Il portait le manteau de la grandeur comme s’il avait été fait sur mesure.

Cela explique pourquoi il était un si merveilleux joueur de gros gibier. Pelé et ses supporters ont sûrement fait une erreur en mettant autant l’accent sur le nombre de buts qu’il a marqués au cours de sa carrière. L’homme était bien plus qu’une sombre accumulation statistique, d’autant plus que le chiffre a été gonflé par l’inclusion des jeux qu’il a joués pour l’armée brésilienne.

L’âme de Pelé se retrouve beaucoup mieux sur la grande scène. C’est pourquoi il aimait tant le Maracana, le stade géant était un endroit approprié pour lui faire parade de l’énormité de son talent. Le vrai Pelé est dans les affrontements clés de la Coupe du monde, ou du match retour de la Coupe du monde des clubs de 1962 – un gros problème à l’époque – où il détruit Benfica à Lisbonne pour remporter le titre pour Santos.

Ce sont les occasions qui feront que Pelé est éternel.