Le Brésil a battu la Norvège ; République tchèque Evier Allemagne

Le numéro trois mondial Casper Ruud a dépassé Thiago Monteiro en deux sets, mais ce fut en vain alors que la Norvège s’est écrasée lors de son match de coupe unie par équipes mixtes contre le Brésil à Brisbane dimanche.

Après que les Brésiliens aient remporté les deux premières rencontres en simple samedi, la victoire 6-3, 6-2 de Ruud a ramené son pays dans la course.

Mais le retour a été de courte durée, les Sud-Américaines prenant le dessus lorsque Laura Pigossi a survécu à Ulrikke Eikeri 6-3, 6-4 en près de deux heures à la Pat Rafter Arena.

Le Brésil a remporté le double mixte pour leur donner une victoire 4-1.

Ruud était beaucoup trop constant pour Monteiro, classé 71e, qui a commis 27 fautes directes, remportant une victoire dominante en seulement 70 minutes pour au moins lui donner confiance avant la nouvelle saison.

“C’était un match incontournable pour la Norvège, donc je ressentais peut-être un peu la pression”, a déclaré Ruud. “Mais j’ai pu prendre un bon départ.”

Le Norvégien a été finaliste aux Open de France et aux États-Unis l’année dernière et a déclaré qu’il se sentait confiant avant l’Open d’Australie plus tard ce mois-ci, où il tentera de remporter un premier titre du Grand Chelem.

Il n’a pas joué à Melbourne Park l’année dernière après s’être roulé la cheville la veille de son premier match et a déclaré qu’il voulait faire amende honorable.

“Je me sens toujours très motivé en venant ici jouer en Australie. L’année dernière a été un peu malheureuse”, a-t-il déclaré.

“J’espère que je vais avoir un bon début de saison ici et c’est une façon parfaite pour moi de commencer l’année en tournée.”

À Sydney, Petra Kvitova, double championne de Wimbledon, s’est montrée trop forte pour l’Allemande Laura Siegemund, s’imposant 6-4, 6-2.

Cela a permis à la République tchèque de remporter le match nul avec une avance inattaquable de 3-0, après avoir perdu son premier affrontement avec les États-Unis 4-1.

“Jouer Laura est toujours difficile. Elle change beaucoup son jeu, donc je devais être prêt à tout. Je suis content d’avoir marqué le point”, a déclaré Kvitova, qui a battu la numéro trois mondiale américaine Jessica Pegula plus tôt dans le tournoi.

“Ce groupe est très difficile mais nous apprécions beaucoup l’événement et nous sommes vraiment heureux que nous (l’équipe tchèque) soyons tous ensemble ici à Sydney.”

L’Allemand Oscar Otte a battu Dalibor Svrcina 7-6 (7/1), 6-2 et l’Allemagne a remporté le double mixte, mais les Tchèques ont remporté le match nul 3-2.

À Perth, la Belgique et la Bulgarie étaient bloquées à 2-2 avant le double mixte.

Elise Mertens a battu Gergana Topalova 6-4, 3-6, 6-0 avant que la Bulgarie n’égalise lorsque Dimitar Kuzmanov a battu Zizou Bergs 6-2, 6-0.

