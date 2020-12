« Lorsque les restrictions ont été assouplies, cela a donné l’illusion que le problème était sous contrôle », a déclaré Santos de Lima, 33 ans. un enseignant dans une école publique. «Les gens croyaient qu’il était possible de revenir à une certaine normalité. Cela a créé un faux sentiment de sécurité. «

La ville – et une grande partie du Brésil – est aux prises avec la prise de conscience soudaine que rien n’est certain à ce moment. Le virus corona est soudainement revenu.

Et il y a maintenant une chance que même dans le Brésil ravagé par une pandémie – où plus de personnes sont mortes du virus que tout autre pays à l’exception des États-Unis – les choses pourraient bientôt devenir aussi mauvaises, sinon pires, que jamais auparavant.

À Rio de Janeiro, où le virus a déjà tué des dizaines de milliers de personnes, a relancé l’économie et le nombre de sans-abri a grimpé en flèche, des moments refont surface qui rappellent les jours les plus sombres de la pandémie.

Les malades qui ne peuvent pas obtenir d’aide dans le système médical sont retrouvés morts chez eux. Des centaines de lignes de lits de soins intensifs se forment. Les responsables de l’hôpital mettent en garde contre une pénurie de fournitures et un effondrement imminent des services médicaux.

« Le Brésil doit être très, très sérieux », a déclaré à la presse Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l’Organisation mondiale de la santé. plus tôt cette semaine. La situation est « très, très préoccupante ».

En mai, pendant les pires semaines de la première vague, la vie en ville était extrêmement limitée. Même si Rio n’a jamais fermé complètement, les magasins et les restaurants ont fermé, les gens ont travaillé à domicile et plusieurs hôpitaux de campagne ont été ouverts.

Cette fois, c’est différent. Il n’y a pas d’hôpitaux de campagne, ni de restrictions pour les entreprises. Les rues et les plages restent pleines de personnes démasquées qui ignorent ou ignorent les alertes sanitaires alarmantes.

Vendredi, Castro et le maire de Rio, Marcelo Crivella, ont annoncé l’ouverture de plus de lits d’hôpitaux et que les écoles de la ville abandonneraient les cours. Mais les responsables de la santé à travers le pays préviennent que de telles restrictions mineures ne suffiront certainement pas.