Le breakdancer Raygun surprend les fans avec un nouveau look radical après les JO de Paris

Rachael Gunn, alias Raygun, a abandonné son survêtement vert et or pour un nouveau look glamour lors de sa séance photo de couverture pour le magazine Stellar.

Jeudi, le breakdancer australien a donné à ses abonnés Instagram un « aperçu » du tournage, qui sera diffusé dans son intégralité dimanche.

Sur la photo de couverture, Gunn était époustouflante dans une robe bleu électrique à manches cloche, qu’elle a associée à des sandales noires à lanières.

Contrairement à ses coupes amples typiques, la robe mettait en valeur les courbes de la danseuse alors qu’elle posait avec ses mains sur ses hanches.

Breakdancer Raygun a montré un nouveau look spectaculaire pour son shooting Stellar. stellarmag/Instagram

La danseuse de break a troqué son désormais célèbre survêtement vert contre une robe bleue ajustée. Getty Images

Gunn, 37 ans, a lissé ses cheveux mi-longs – qu’elle porte habituellement en vagues lâches – en une longue queue de cheval tressée.

Elle a complété son maquillage bronzé avec un rouge à lèvres rouge foncé tout en regardant avec défi le canon de l’appareil photo.

La couverture, sur fond jaune, comportait également une citation poignante de l’interview d’accompagnement du danseur.

« Vous ne m’avez pas abattu. Vous n’avez pas réussi. Je maintiendrai ce que j’ai fait », peut-on lire.

Le look est loin du style sportif typique de Gunn. raygun_aus/Instagram

Raygun, de son vrai nom Rachael Gunn, a également changé de coiffure pour le tournage. Mode Média / SplashNews.com

Raygun est devenue virale au cours de l’été après avoir participé à la compétition de breakdance des Jeux olympiques de Paris 2024, dans laquelle elle n’a marqué aucun point.

Ses expressions faciales bizarres, son roulis en arrière, son mouvement d’arrosage et son saut kangourou ont laissé de nombreux téléspectateurs – y compris Jimmy Fallon – confus quant à la façon dont elle a obtenu une place sur la plus grande scène du monde.

Au milieu de l’afflux de haine, Gunn a utilisé son Instagram pour défendre sa performance et sa sélection dans la compétition.

« Je n’avais pas réalisé que cela ouvrirait également la porte à autant de haine, ce qui a été franchement assez dévastateur », a-t-elle déclaré. « Bien que j’y sois allé et que je m’amusais, je prenais cela très au sérieux. »

Gunn a été propulsée sous les yeux du public après être devenue virale pour sa performance aux Jeux olympiques de Paris en 2024. PA

Sa routine controversée est rapidement devenue un mème et elle a qualifié la réaction de « dévastatrice ». Getty Images

« J’ai travaillé d’arrache-pied pour me préparer pour les Jeux olympiques et j’ai vraiment tout donné. »

Même l’organisation australienne de rupture, AUSBreak, a parlé de sa sélection, confirmant qu’elle a été choisie à la suite d’un processus d’audition « juste et transparent ».

Lors de sa première interview le mois dernier, Gunn a révélé qu’elle n’avait « vu que de petits morceaux » de ses performances très critiquées, mais qu’elle n’avait jamais regardé le tout en raison des réactions négatives.

« Je suis encore en train de pouvoir décrire ce que je ressens à propos de tout cela parce que cela ressemble à un rêve vraiment étrange que j’ai fait et dont je vais me réveiller à tout moment », a-t-elle déclaré. » a déclaré « The Project » sur la chaîne australienne Network 10. « Comme, qu’est-ce que la vie en ce moment ? »

Gunn a depuis pris une pause dans la compétition. raygun_aus/Instagram

Son interview complète avec Stellar sort dimanche, raygun_aus/Instagram

L’universitaire devenue danseuse a également révélé qu’elle prenait une pause dans la compétition dans un avenir prévisible.

« Je préférerais de loin me concentrer sur les aspects positifs de tout cela, sur les réponses positives et sur la joie que j’ai apportée aux gens », a-t-elle déclaré.

« Il s’agit d’aller là-bas, de s’amuser et d’aller aussi fort que possible face à la défaite, vous savez. »