Le breakdancer Raygun semble méconnaissable sur la couverture du magazine

Getty Images

Si vous pensiez avoir fini d’entendre la sensation du breakdance des Jeux Olympiques de Paris Rachael Gunn, alias Raygundétrompez-vous.

Non, elle ne commence pas (encore) sa carrière dans la télé-réalité.

Au lieu de cela, Raygun apparaît sur la couverture du prochain numéro de Stellaire magazine qui paraîtra dans le Sunday Telegraph, Sunday Herald Sun, et le courrier du dimanche ce week-end prochain.

PageSix a même concocté une vidéo pour l’occasion !

C’est exact. Raygun est de retour, bébé.

Sur la couverture de la prochaine édition du magazine du dimanche le plus lu d’Australie, il est indiqué qu’il révélera « Ce que Raygun a fait ensuite… »

Rachael Gunn apparaît avec ses mains sur ses hanches sur la couverture, complètement différente que toute autre fois où nous l’avons vue.

Raygun porte une longue robe bleu électrique ajustée avec une fente et des manches cloche, des sandales noires à lanières, des cheveux lissés en queue de cheval et un rouge à lèvres rouge foncé, tout en posant devant ce qui semble être un parachute doré.

« Vous ne m’avez pas abattu. Vous n’avez pas réussi. Je maintiens ce que j’ai fait », a déclaré Gunn sur la couverture.

Malheureusement, Stellaire Le magazine a désactivé les commentaires sur la publication Instagram avec la photo de couverture glamour.

Ce n’était pas le cas des nombreux posts partageant la couverture sur X (Twitter).

« C’est riche ! Sa citation sur la couverture implique qu’elle est la victime », lit-on dans un commentaire. « AU MIEUX, elle s’est présentée sous un faux jour, au pire, elle a commis une fraude… et elle est la victime victorieuse ?!?!?! ? »

« Andy Warhol est gêné d’être toujours dans les médias », a suggéré quelqu’un d’autre. Ses 15 minutes sont bien écoulées.

«Célèbre pour son échec… ça doit être 2024», a observé un autre utilisateur de X.

Voilà pour le fameux survêtement vert et jaune avec la chemise rentrée dans le pantalon, le bandeau vert et la casquette verte et jaune, semble-t-il.

« Je n’ai pas reçu le mémo indiquant que nous n’allions pas représenter les couleurs de notre pays », a déclaré Raygun (avec un sourire ironique). Yahoo Sports à propos de sa sélection vestimentaire à Paris. « Que se passe-t-il là-bas? »

Elle a également admis, faisant référence aux Jeux olympiques : « Mon style n’est pas aussi adapté à ces événements. »

L’euphémisme de l’année.