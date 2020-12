Le breakdance est devenu lundi un sport olympique officiel.

La poursuite des événements urbains par le Comité international olympique pour attirer un public plus jeune a vu des batailles de danse de rue officiellement ajoutées au programme des épreuves de médailles aux Jeux de Paris 2024.

Le skateboard, l’escalade sportive et le surf ont également été confirmés pour Paris par la commission exécutive du CIO.

Ces trois sports feront leurs débuts olympiques aux Jeux de Tokyo qui ont été repoussés d’un an en raison de la pandémie de coronavirus pour s’ouvrir le 23 juillet 2021.

Parallèlement aux ajouts, le CIO a fait des soustractions: la liste de 329 épreuves de médailles à Paris est de 10 de moins qu’à Tokyo, dont quatre perdues en haltérophilie, et le quota d’athlètes en 2024 de 10500 est d’environ 600 de moins que l’année prochaine.

Deux sports aux instances dirigeantes troublées – la boxe et l’haltérophilie – ont vu les réductions les plus importantes du nombre d’athlètes qu’ils peuvent avoir à Paris.

L’haltérophilie devrait avoir 120 athlètes à Paris, soit moins de la moitié de son total aux Jeux de Rio de Janeiro 2016. Le sport pourrait être entièrement abandonné en raison de ses problèmes de dopage historiques et des préoccupations du CIO quant au rythme et à la profondeur de la réforme de la Fédération internationale d’haltérophilie.

Le CIO a souligné ses futures priorités pour Paris, et au-delà jusqu’aux Jeux de Los Angeles de 2028, en affirmant qu’il atteindra un objectif à long terme de participation égale des athlètes masculins et féminins, et des événements plus urbanisés.

Les organisateurs parisiens ayant besoin de temps pour préparer leur projet, le CIO a respecté son calendrier pré-pandémique pour confirmer la programmation des sports 2024 ce mois-ci avant même que certains soient testés à Tokyo.

Le breakdance sera appelé break aux Jeux Olympiques, comme c’était le cas dans les années 1970 par les pionniers du hip-hop aux États-Unis.

Il a été proposé par les organisateurs parisiens il y a près de deux ans après des essais positifs aux Jeux olympiques de la jeunesse de 2018 à Buenos Aires. Breaking a franchi d’autres étapes d’approbation en 2019 à la suite de décisions distinctes du conseil d’administration du CIO et des membres à part entière.

A Paris, le break se voit attribuer une place prestigieuse au centre-ville, rejoignant l’escalade sportive et le basket 3 contre 3 place de la Concorde.

Le surf se déroulera à plus de 15 000 kilomètres (9 000 miles) dans l’océan Pacifique au large des plages de Tahiti, comme le CIO l’a déjà convenu en mars.

Parmi les 28 sports établis aux Jeux d’été, un total de 41 événements supplémentaires ont été proposés à la réunion de lundi.

Toutes les augmentations ont été rejetées, y compris l’aviron de mer et le parkour, et les modifications n’ont été autorisées qu’au détriment des événements existants. Deux épreuves de slalom extrême en canoë remplaceront les épreuves de sprint en canoë, et la marche de 50 kilomètres pour hommes sera remplacée par une épreuve par équipes mixtes.

Le CIO a déclaré que « limiter le nombre total d’épreuves est un élément clé pour freiner la croissance du programme olympique ainsi que les coûts supplémentaires ».

Dans d’autres affaires du CIO, Bach a confirmé que les plus de 11000 concurrents aux Jeux olympiques de Tokyo ne devraient pas rester dans le village officiel des athlètes pendant toute la durée des jeux, pour aider à limiter le risque d’infections au COVID-19.

Les équipes seront informées d’une politique selon laquelle les athlètes doivent arriver à leur hébergement au plus tard cinq jours avant le début de leur compétition et être partis deux jours après la fin de celle-ci.

La boxe est au programme de Tokyo malgré que son organe directeur, connu sous le nom d’AIBA, ait été décompté par le CIO l’année dernière.

Une élection présidentielle à sept candidats a lieu ce week-end et Bach a déclaré que l’AIBA était « bien conscient » des préoccupations de l’instance olympique concernant certains des candidats, qu’il n’a pas identifiés.

Le CIO était sceptique l’année dernière quant à une offre visant à effacer les dettes de 16 millions de dollars (13,2 millions d’euros) de l’AIBA, si le statut olympique du sport était conservé, par le responsable de la boxe russe Umar Kremlev, qui est maintenant candidat.

L’élection de l’AIBA est prévue alors qu’un panel de juges du Tribunal arbitral du sport prépare un verdict dans une affaire historique de la saga du dopage russe qui pourrait voir des sanctions généralisées imposées aux sports du pays.

Interrogé sur la pertinence des campagnes électorales russes dans les cercles olympiques à cette époque, Bach a déclaré: « Il appartient à chacun de se faire son propre jugement sur de telles candidatures. »