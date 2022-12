Le brave Tony Hudgell, huit ans, qui a perdu ses jambes à cause d’abus et a levé 1,8 million de livres sterling pour une œuvre caritative, se rend en Laponie pour trouver le Père Noël

BRAVE Tony Hudgell a reçu le Noël de sa vie, alors qu’il s’envole pour la Finlande pour voir le Père Noël, les elfes et les rennes.

Le garçon de huit ans s’envole avec ses parents adoptifs Paula et Mark Hudgell et ses trois frères et sœurs adoptifs pour séjourner dans une cabane en rondins festive dans la campagne finlandaise enneigée.

Tony Hudgell s’envole pour l’aventure de sa vie avec sa famille ce Noël Crédit : instagram/@tonyhudgellfoundation

Il rencontrera le Père Noël dans le magnifique village finlandais

Tony a été reconnu pour son courage après avoir subi des abus de la part de ses parents biologiques, avant de collecter près de 2 millions de livres sterling pour des œuvres caritatives après l’épreuve.

Tony a déclaré à MailOnline : “J’ai hâte de voir les elfes et le Père Noël et ça va être le meilleur moment de ma vie. J’ai hâte de voir les rennes aussi !”

La mère adoptive de Tony, Paula, aurait été rayonnante avant de décoller de Gatwick avec sa famille.

“Nous avons tous toujours parlé de la Laponie. C’est toujours quelque chose que nous avons voulu faire mais nous ne sommes jamais capables de le faire. Nous pouvons maintenant – et c’est absolument incroyable, tout simplement merveilleux”, a-t-elle déclaré.

La Laponie est la patrie du Père Noël et possède un magnifique village de Noël avec le bureau de poste du Père Noël, des cafés et des restaurants.

L’attraction principale, bien sûr, est le Père Noël : qui est assis dans sa chambre tous les jours en Laponie, prêt à accueillir les enfants.

Le Père Noël prévoit une grande surprise de Noël pour le garçon : un chèque de 5 000 £ pour la Fondation Tony Hudgell.

Le prince William et sa femme Kate ont félicité le garçon pour sa collecte de fonds caritative pour les enfants à risque.

En 2020, Tony a décidé de collecter 500 £ pour l’hôpital pour enfants Evelina London après avoir vu Sir Captain Tom Moore collecter 33 millions de livres sterling en marchant dans son jardin.

L’année dernière, une fondation créée en son nom pour améliorer la vie des enfants victimes de violence physique, émotionnelle ou psychologique a fourni plus de 700 cadeaux de Noël aux enfants dans le besoin.

En 2018, Tony a eu la chance de visiter Hamley’s et de rencontrer le Père Noël par le biais de l’association caritative Dreams Come True.

Le prince et la princesse de Galles ont discuté avec Tony de ses projets de Noël en 2021 Crédit : AFP