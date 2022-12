Le brave britannique POW Shaun Pinner revient en Ukraine et parle du moment terrifiant où il a été capturé par la Russie

BRAVE Le britannique Shaun Pinner est retourné en Ukraine et a parlé pour la première fois du moment où il a été capturé par les forces russes dans sa tentative audacieuse d’échapper au siège d’horreur de Marioupol par Vladimir Poutine.

L’ancien soldat du Royal Anglian, qui avait combattu aux côtés des troupes ukrainiennes, a également révélé comment l’entraînement de l’armée à la résistance aux interrogatoires l’avait aidé à endurer la torture, la famine et les passages à tabac pendant six mois brutaux en tant que prisonnier de guerre.

Shaun Pinner a été fait prisonnier par l’armée russe alors qu’il combattait pour l’Ukraine Crédit : chris eades 2022

Le Sun a rencontré Shaun et Larysa dans un endroit secret que nous avons convenu de ne pas révéler de peur que des agents russes ne menacent leur vie Crédit : Ian Whittaker – News Group Newspapers Ltd

Shaun, 49 ans, est rentré en Ukraine moins de dix semaines après avoir été libéré lors d’un échange de prisonniers négocié par l’ancien patron de Chelsea, Roman Abramovich.

Le père d’un enfant a promis à sa mère Deborah, 65 ans, et à son fils adulte de ne plus se battre en première ligne. Mais il a insisté pour retourner dans la zone de guerre – malgré les tirs de missiles meurtriers quotidiens – pour être avec sa femme ukrainienne, Larysa, qui aide à sauver des vies.

Shaun – dont les jours dans l’armée britannique comprenaient du temps en Irlande du Nord – a rejoint les forces ukrainiennes en 2017 et a été envoyé à un poste de première ligne au nord-est de la ville portuaire de Marioupol quelques mois avant que le despote russe Poutine n’ordonne son invasion le 24 février.

En avril, ses hommes avaient été repoussés et enfermés autour de l’usine sidérurgique d’Illich, à la périphérie nord de la ville, avec le 36e Marines ukrainien. Des centaines d’autres soldats du bataillon Azov ont été piégés avec leurs femmes et leurs enfants dans les aciéries tentaculaires d’Azovstal, à la périphérie sud de la ville.

Ils avaient été martelés par des frappes aériennes, de chars et d’artillerie pendant 47 jours alors que la Russie réduisait la ville à un paysage infernal de décombres et de cadavres.

L’ancien soldat du Royal Anglian a parlé pour la première fois du moment où il a été capturé par les forces russes, photographié ici aux côtés d’Aiden Aslin et de Sadun Brahim. Crédit : EPA

Le prisonnier de guerre libéré, photographié ici lors d’un vol de retour, a révélé comment l’entraînement de l’armée à la résistance aux interrogatoires l’avait aidé à endurer la torture

Armure de fortune

À un moment donné, les Russes ont attaqué la position de Shaun en faisant rouler un wagon rempli d’explosifs jusqu’à son bunker et, à quelques mètres de là, en creusant un cratère de 35 mètres de large.

Shaun a passé deux jours à l’hôpital pour se remettre de brûlures éclair avant de reprendre ses fonctions de première ligne.

Il a dit : « C’était la guerre. C’était misérable. Nous nous levions le matin et ne savions pas qui rentrait à la maison. Nous avons perdu trois BTR (véhicules blindés de combat d’infanterie) à cause des frappes aériennes. Nous avons manqué de nourriture, de munitions, d’eau.

La ville était isolée, entourée de dizaines de milliers de Russes, et les tentatives ukrainiennes de percer avaient échoué. L’ONU et la Croix-Rouge tentaient de négocier des cessez-le-feu pour permettre aux femmes et aux enfants de s’échapper.

Les mères qui ont réussi à passer ont déclaré que des Russes malades aux points de contrôle les avaient fouillées à nu pour rechercher des tatouages ​​​​nazis et les avaient menacées de leur envoyer la tête de leur mari dans des boîtes.

L’ordre était venu du président ukrainien Volodymyr Zelensky d’essayer de sortir, mais Shaun a déclaré : « Nous étions encerclés par des soldats russes, il n’y avait aucun espoir qu’un sauvetage brise le siège de l’autre côté.

« Nous combattions des patrouilles jusqu’à 20 mètres. Mon commandant a dit que nous pouvions soit nous rendre, soit essayer de sortir. Tout de suite, il a dit qu’il n’était pas question qu’il se rende. J’étais avec lui.

Quelques jours avant leur fuite, Shaun a eu un appel téléphonique avec Larysa. Il a dit: «Je pensais qu’elle allait s’effondrer. Elle a crié : « Survivez ! – puis nous avons perdu le contact.

Des armures de fortune ont été soudées aux camions pour l’évasion. Shaun a déclaré: “Ils ressemblaient à quelque chose de Mad Max. Tout le monde avait peur de la merde.

À 3 heures du matin le 13 avril, le convoi de Shaun est sorti d’un entrepôt sous le couvert de l’obscurité – mais des drones russes équipés de caméras à vision nocturne les ont repérés presque instantanément.

Shaun, 49 ans, est rentré en Ukraine moins de dix semaines après avoir été libéré Crédit : Ian Whittaker – News Group Newspapers Ltd

Le père d’un enfant a promis à sa mère Deborah, 65 ans, et à son fils adulte de ne plus se battre en première ligne Crédit : Peter Jordan

Shaun a déclaré: “Ils nous ont frappés avec tout – frappes aériennes, phosphore blanc, mortiers.” Une centaine de soldats ont fait irruption des véhicules du convoi et se sont précipités pour se mettre à l’abri dans les bâtiments voisins. Shaun a aidé un officier blessé incapable de marcher mais dans le chaos, ils ont été séparés du groupe principal.

Il a déclaré: «J’ai transporté l’officier dans un bâtiment et je l’ai laissé avec un médecin. Nous avons trouvé un autre soldat blessé dans le bâtiment, et un autre clopinant des arbres. C’était comme des zombies. Ils étaient épuisés, froids et affamés.

Shaun n’avait mangé que deux feuilles de chou en cinq jours. Il a dit : « Je suis allé chercher de la nourriture mais je n’ai rien trouvé. Nous avions été séparés du corps principal. J’avais perdu mon peloton dans l’obscurité et j’ai dû prendre une décision très difficile.

Les positions amies les plus proches se trouvaient à plus de 80 milles, à l’ouest et au nord-ouest de la ville.

Shaun a déclaré: «J’avais aidé ces gars à trouver un abri, mais il n’y avait aucun moyen qu’ils fassent 80 milles. J’étais en forme, armé et je pouvais encore me battre. J’étais épuisé mais c’était mon devoir d’essayer de m’en sortir. Je leur ai dit que j’y allais et je suis parti.

Seul, et sans carte ni lunettes de vision nocturne, Shaun a rampé d’immeuble en immeuble, se déplaçant vers l’ouest à travers la périphérie de la ville à la recherche d’une autoroute pour le mener en lieu sûr. C’était une mission presque impossible. Il a dit : « Nous avions la moitié de l’armée russe après nous.

“J’ai dû prier pour ne pas être trahi”

“Mais survivre à Marioupol était un miracle, donc il n’y avait rien que je pensais que nous ne puissions pas faire.” À l’aube, il atteignit un village de la périphérie de la ville, enfila une tenue civile, rangea son treillis et son arme et partit à la recherche de nourriture.

Il a dit: “J’ai dû prier pour ne pas avoir été trahi.” Il ne trouva rien à manger, se remit en uniforme et s’avança lentement sur une colline.

Mais il a dit : « Dès que ma tête a atteint le sommet de la butte, ils ont tiré un coup de semonce. Il y avait des troupes retranchées et j’étais presque dessus. Je suis tombé hors de vue mais je savais que le jeu était terminé. J’ai jeté mon téléphone dans un étang et je l’ai regardé disparaître. Ensuite, j’ai crié en russe et en anglais pour dire que j’étais britannique et j’espérais qu’ils ne me tireraient pas dessus.

Il était environ 9 heures du matin, six heures après le lancement de l’évasion. Shaun a déclaré: «J’ai gravi la colline avec les mains levées. Je savais que c’était le moment le plus dangereux. On vous apprend que si vous allez vous faire tuer, c’est le moment où cela risque le plus de se produire.

Ils me donnaient des coups de pied et de poing partout – dans la blessure par arme blanche – mais pas sur mon visage et cela m’a fait penser que j’étais précieux.

« Ils m’ont demandé si j’étais seul et j’ai menti. J’ai dit qu’il y avait d’autres personnes avec moi parce que je ne voulais pas qu’ils pensent qu’ils pouvaient simplement me tirer dessus et que personne ne le savait.

“En quelques minutes, il a été conduit à un poste de commandement et a entendu des officiers à la radio discuter de ce qu’il fallait faire avec lui. Il a déclaré:” J’écoutais constamment, recueillant des informations.

“C’est ce à quoi j’avais été formé. J’ai entendu quelqu’un dire que j’allais être transféré. Cela signifiait que j’étais intéressant. Je savais donc qu’ils n’allaient pas me tuer.

“Je me suis dit : ‘Je dois juste m’en sortir’.” Il s’est accroché à cette pensée – mais une escouade des forces spéciales du Spetsnaz est arrivée et l’un d’eux l’a poignardé à la cuisse. Il a dit : “Ce type s’est approché et m’a poignardé.”

Ses ravisseurs lui ont demandé par moquerie s’il voulait téléphoner chez lui, alors que les soldats lui collaient des câbles électriques aux pouces et utilisaient un téléphone de campagne à manivelle pour l’électrocuter. Il a dit: “C’était tellement douloureux. J’étais attaché à une chaise mais je me tenais debout. Ils m’ont tabassé pendant environ une heure et demie.

“Ils me donnaient des coups de pied et de poing partout – dans la blessure par arme blanche – mais pas sur mon visage et cela m’a fait penser que j’avais de la valeur. Ils ne voulaient pas que les coups se montrent.

« Cela m’a aidé. Je savais qu’ils n’allaient pas me tuer.

Il a été transféré dans deux autres prisons, interrogé à plusieurs reprises, battu et nourri juste un régime de famine de pain occasionnel – avant qu’un tribunal kangourou ne le reconnaisse pour terrorisme et ne le condamne à mort, avec son compatriote prisonnier britannique Aiden Aslin.

Il a perdu plus de trois pierres en captivité et les coups lui ont causé des dommages à long terme au dos, aux hanches et aux jambes.

Il a ajouté: “L’un des moments les plus bas a été lorsqu’ils m’ont enlevé mon alliance..”

La femme de Shaun, Larysa, avait parcouru Internet à la recherche de signes indiquant qu’il était en vie et avait remarqué que la bague manquait lorsque ses ravisseurs avaient publié une vidéo de propagande. Elle lui a acheté un remplaçant et l’a porté autour du cou jusqu’à ce que Shaun soit libéré le 22 septembre.

Il a déclaré: «Quand nous avons atterri en Angleterre, Larysa était là pour me rencontrer et avait la bague à mettre. Elle a dit : « J’ai vu les Russes le voler. J’en ai acheté un autre ».

“Je me sens comme l’homme le plus chanceux du monde. Les gens me demandent si je suis religieux. J’étais pendant ces six mois en captivité. Tous les jours.’

Quand il est rentré à la maison, sa mère Deborah était furieuse. Il a dit : « Elle était tellement en colère. Mais elle a dit : “Je ne peux pas te tuer, tout le monde me dit que tu es un héros”.

Réfléchissant à son retour chez lui, il a déclaré: «Je me sens comme l’homme le plus chanceux du monde. Les gens me demandent si je suis religieux. J’étais pendant ces six mois en captivité. Tous les jours.”

Debout dans le jardin de sa maman, il était submergé par l’émotion. Il a déclaré: «C’était la première fois que je sentais le vent depuis des lustres et j’ai fondu en larmes. Je vivais dans le noir lorsque nous avons été déployés pour la première fois à l’extérieur de Marioupol – nous étions dans les tranchées.

“Et puis nous avons été capturés. Il faut un certain temps pour se réhabituer à une vie normale.”

Le président Zelensky a décerné à Shaun la médaille de l’Ordre du courage pour “courage personnel et actions altruistes” la semaine dernière, aux côtés d’anciens prisonniers de guerre Aiden Aslin, Andrew Hill et John Harding.

Shaun a déclaré : “Aucun d’entre nous n’y est allé pour des médailles, mais cela signifie beaucoup d’être reconnu. Il s’agit vraiment de se souvenir des morts, des gars qui ne sont pas revenus. Ce sont les vrais héros.