Le Brat Pack d’Hollywood revient dans la bande-annonce du document Andrew McCarthy « Brats »

Près de 40 ans il y a, Revue new-yorkaise a publié une couverture de magazine centrée sur un groupe de jeunes stars hollywoodiennes qui allait changer la conversation sociale dans l’industrie pour les années à venir, mais pas autant qu’elle allait changer la vie des membres sélectionnés du groupe. «Le Pack Brat d’Hollywood.» Dans la première bande-annonce de Hulu Gossesl’un des principaux membres du groupe, Andrew McCarthy, ramène la meute.

« Si vous deveniez majeur dans les années 1980, le Brat Pack était au centre de votre conscience culturelle. Mais pour ceux d’entre nous qui l’ont vécu de l’intérieur, le Brat Pack était quelque chose de très différent », explique McCarthy dans un nouveau clip du documentaire, dont la première est prévue le 14 juin. « Le 10 juin 1985, Revue new-yorkaise a publié Hollywood’s Brat Pack – je me souviens juste d’avoir vu cette couverture et d’avoir pensé : « Oh, putain ».

Selon le sous-titre de l’article de David Blum, le Brat Pack comprenait « Rob [Lowe]Émilio [Estevez]Sean [Penn]À M [Cruise]Judd [Nelson], et le reste – les jeunes stars de cinéma que vous n’arrivez pas à suivre. Mais ils sont déjà riches et célèbres. C’est ce que les enfants veulent voir et ce qu’ils veulent être.

Mais à mesure que le terme a été introduit et s’est répandu comme une traînée de poudre culturelle, ses paramètres ont changé et se sont fixés plus définitivement autour d’un groupe restreint comprenant McCarthy ainsi que Demi More, Molly Ringwald, Ally Sheedy, Anthony Michael Hall, ainsi qu’Estevez, Lowe et Nelson. Les films déterminants de l’époque comprennent Le club du petit-déjeuner et Feu de Saint-Elmemais également étendu aux films, notamment Mannequin, jolie en rose, et d’autres sorties mettant en vedette ce groupe d’acteurs.

Tous les membres reconnus n’apparaissent pas dans Gosses, mais avec McCarthy comme scénariste et réalisateur du film, ceux qui ont participé étaient plus enclins à répondre lorsqu’il appelait. « Il était temps que nous mettions les choses au clair sur quelques points », déclare Estevez dans le clip. Moore apparaît dans la bande-annonce, tout comme Lowe et Sheedy. Il y a aussi une apparition de Belle en rose star Jon Cryer, qui tient à déclarer : « Je ne fais pas partie du Brat Pack. »