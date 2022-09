Le bras d’une femme libéré à l’usine d’Utica ag, après avoir été piégé dans un tapis roulant à 40 pieds au-dessus du sol – Shaw Local

Une femme de 25 ans a été piégée puis extraite d’un convoyeur industriel à l’installation Corteva AgriScience à Utica.

Ses blessures sont au bras, sous la zone de l’avant-bras, et elles sont considérées comme critiques, mais ne mettant pas sa vie en danger, selon le chef des pompiers d’Utica, Ben Brown. Le chef des pompiers a déclaré qu’elle était alerte et qu’elle parlait lorsqu’elle a été chargée dans l’ambulance.

Les pompiers ont été dépêchés vers 15 h 15 vendredi à l’agro-industrie située sur la route 178, au nord de l’Interstate 80, Utica.

La femme a été extraite vers 16 heures d’un convoyeur métallique perché à environ 40 pieds au-dessus du sol. Les pompiers ont utilisé une antenne pour atteindre la victime et une petite équipe de pompiers a pu être observée, à distance, tentant de libérer la femme.

Les pompiers ont libéré une femme coincée dans un tapis roulant à environ 40 pieds au-dessus du sol le vendredi 23 septembre 2022, dans une installation agricole d’Utica. (Tom Collins – tcollins@shawmedia.com)

Elle a été emmenée par ambulance Utica du site vers 16 h 12 à un hélicoptère Life Flight, où elle a été emmenée dans un hôpital régional. La scène a été dégagée vers 16h43.

La police de conservation du département des ressources naturelles de l’Illinois a été la première à intervenir sur le site. Des pompiers de La Salle, du Pérou et d’Oglesby ont également été appelés à l’aide.

“Nous nous concentrons actuellement sur la sécurité et le bien-être de nos employés”, a déclaré la société dans un communiqué. “Nous pouvons confirmer que l’employé a été blessé sur notre site d’Utica. L’employé a été transporté dans un hôpital local et est pris en charge par le personnel médical. Nous avons arrêté les opérations et enquêtons sur la situation. Nous fournirons une mise à jour dès que nous en saurons plus. »