Le bras de lutte contre le crime de l’IRS assume de nouvelles tâches pendant la guerre en Ukraine

WASHINGTON (AP) – La branche de lutte contre le crime de l’IRS, qui traque les crimes financiers et traque les propriétés coûteuses des élites russes sanctionnées, a identifié plus de 32 milliards de dollars de fonds au cours de l’exercice écoulé pour une éventuelle saisie, a rapporté l’agence jeudi.

Jim Lee, chef des enquêtes criminelles de l’IRS, a déclaré qu’il s’agissait d’un montant “énorme” – trois fois ce qui avait été identifié l’année précédente. Et le montant d’argent saisi dans la crypto-monnaie volée – plus de 7 milliards de dollars – a doublé par rapport à l’année précédente, a-t-il déclaré.

Le rapport annuel de la division met en lumière la façon dont elle a ajouté de nouvelles responsabilités – comme enquêter sur les oligarques russes sanctionnés – à ses priorités alors que la Russie fait la guerre à l’Ukraine.

Il a ouvert 20 enquêtes sur des personnes sanctionnées depuis qu’il a rejoint le groupe de travail Kleptocapture dirigé par le ministère de la Justice en mars. Le groupe de travail cible les oligarques russes et d’autres qui échappent aux sanctions.

Lee a déclaré que l’augmentation de l’argent identifié et la nature changeante de la façon dont les crimes sont perpétrés ont posé un défi à l’agence peu comprise au sein du Trésor.

“En tant que division”, a déclaré Lee, “nous sommes agiles et capables de changer rapidement.”

La division a fait l’objet d’une surveillance accrue ces derniers mois, en particulier lorsque le Congrès débattait de la loi sur la réduction de l’inflation, qui accorde à l’IRS 80 milliards de dollars de financement supplémentaire. Les républicains ont confondu les agents armés de la division des enquêtes criminelles avec les auditeurs non armés de l’IRS qui examinent les déclarations financières du percepteur des impôts fédéral.

Ces comparaisons sont trompeuses et fausses. “Non seulement c’est extrêmement inapproprié, mais c’est dangereux”, a déclaré Lee.

“Une grande partie du succès international des agents spéciaux de CI découle d’un programme international robuste et agressif qui comprend 11 postes à l’étranger et des adhésions à plusieurs groupes de travail internationaux”, indique le rapport annuel. Les agents travaillent aux côtés de la Drug Enforcement Administration, du groupe de travail Joint Criminal Opioid Darknet Enforcement et d’autres entités.

Parmi les saisies de l’année dernière, l’agence a participé à l’enquête qui a conduit à l’arrestation en février d’Ilya Lichtenstein et Heather Morgan pour un complot présumé visant à blanchir la crypto-monnaie qui a été volée lors du piratage en 2016 de l’échange de monnaie virtuelle Bitfinex, d’une valeur d’environ 4,5 milliards de dollars, la plus grande saisie financière de l’histoire du gouvernement.

Et en août, Alexander Vinnik, citoyen russe et opérateur présumé de l’échange illicite de crypto-monnaie BTC-e, a été accusé en Californie d’avoir dirigé une entreprise de cybercriminalité et de blanchiment d’argent en ligne, soupçonné d’avoir blanchi plus de 4 milliards de dollars.

“Si vous êtes dans le collimateur d’un agent spécial de l’IRS CI”, a déclaré Lee, “il est fort probable que vous alliez en prison.”

Fatima Hussein, Associated Press