Le bras de fer peut être aussi important que l’UFC One Day : Michael Todd, 23 fois champion du monde

Le légendaire bras de fer Michael Todd estime que le bras de fer a tout le potentiel pour devenir aussi grand que l’UFC. Le bras de fer est considéré comme un sport de niche et beaucoup se demandent s’ils peuvent en faire une carrière. Le sport essaie de se faire une place dans le monde du sport professionnel mais il reste encore un long chemin à parcourir. Todd, qui a remporté 23 titres mondiaux en bras de fer, estime qu’aux États-Unis et dans d’autres pays européens, d’autres sports sont plus exposés car ils ont déjà marqué l’histoire. Cependant, pour rendre Arm-Wrestling commun, les organisations doivent créer des personnages pour se connecter avec les fans.

L’Inde a déjà fait un grand pas en avant pour faire comprendre aux gens que s’ils sont bons en bras de fer, ils ont une chance d’en faire une carrière avec la Pro Panja League, une compétition de bras de fer de premier plan, à Gwalior, Madya Pradesh. Todd était présent en Inde pour inaugurer l’édition 2022 du tournoi.

Dans une interaction exclusive avec News18, Todd a parlé de son parcours dans le bras de fer et pourquoi il a choisi un sport individuel plutôt qu’un sport d’équipe. Il a également expliqué pourquoi le sport de bras de fer n’obtenait pas la reconnaissance qu’il méritait, car il a également fait quelques suggestions pour le rendre aussi grand que l’UFC.

Qu’est-ce qui vous a poussé à choisir le bras de fer comme profession alors que d’autres jeux comme le football américain, la NBA et le baseball avaient une plus grande base de fans en Amérique ?

Enfant, je n’excellais pas dans les sports d’équipe. J’ai réussi ou échoué sur mon propre mérite. J’ai vraiment essayé. Je n’aimais pas les sports d’équipe parce que parfois mes coéquipiers ne faisaient pas autant d’efforts que moi. Donc, ce que je voulais, c’était que si je gagnais ou perdais, c’était à cause de moi. Donc, j’ai commencé en tant qu’artiste martial quand j’étais enfant. Quand j’étais jeune, probablement à 14 ans, je faisais de la compétition et j’adorais ça. En fait, je pensais que c’était là que j’allais aller. Mais étant originaire de l’Arkansas, j’ai toujours eu l’habitude de faire un bras de fer avec tout le monde. J’ai battu mon père quand j’avais 15 ans, j’ai battu tout le monde à l’école. Alors, j’ai découvert un événement de bras de fer quand j’avais 17 ans et j’en suis tombé amoureux. Et probablement parce que j’ai choisi le bras de fer, ce n’était pas un sport que je pouvais très bien monétiser, je n’arriverai probablement jamais à jouer au golf. Parce que si je passais autant de temps à jouer au golf, je serais riche (rires). Au lieu de cela, je viens de parcourir le monde et de rencontrer des gens incroyables. Donc, je sens que je suis sorti du côté gagnant des choses.

A quel âge avez-vous réalisé que c’est au bras de fer que vous vouliez faire carrière ?

Honnêtement, à 17 ans, quand je suis allé à ma première compétition, j’ai su que j’adorais ça. Je ne savais pas ce qui allait arriver, je savais juste que j’avais toujours voulu être le meilleur. Je voulais être champion national, je voulais être champion du monde. J’avais l’habitude d’être un gars plus petit – maintenant je mesure 6’3 et 90 kg, et j’avais l’habitude de soulever des poids pour rester petit. J’ai atteint 95 kg une fois et j’étais vraiment en forme et j’ai pensé que je n’allais pas perdre de muscle pour aller dans une catégorie de poids plus légère. Donc, à ce moment-là, j’ai pensé, vous savez, je suis tout à fait dans le coup. Pour moi, le bras de fer n’a jamais vraiment été une décision – je vais poursuivre cela – c’est juste quelque chose dont je suis tombé amoureux quand j’étais enfant et ça a été plus des 2/3 de ma vie. J’adore.

Le bras de fer est courant en Inde parmi tout le monde, mais il n’est pas considéré comme un sport professionnel. Que pensez-vous qu’il faut pour faire du bras de fer une chose professionnelle en Inde ?

La même chose que l’Inde vit dans le bras de fer que tout le monde, le bras de fer, mais ils ne le reconnaissent toujours pas comme un sport professionnel – nous sommes toujours confrontés à cela partout dans le monde. Certains pays d’Europe de l’Est ont leurs gouvernements qui les soutiennent dans le bras de fer, mais d’autres sports ont obtenu plus de reconnaissance. Aux États-Unis, il y a tellement d’autres sports qu’il est difficile d’avoir autant de visibilité. Ce que je pense, c’est que ce qu’il faudra pour que le bras de fer se généralise, c’est que quelqu’un développe des personnages. Quelqu’un pour suivre les bras de fer et exposer leurs personnalités. Ce sera un divertissement. Les sports de bras de fer pourraient devenir ennuyeux. Si vous ne le comprenez pas, s’il n’est pas présenté correctement, les gens changeront de chaîne. Mais si vous le rendez divertissant, avec des personnages et dans les coulisses, je pense que le bras de fer peut être aussi important que l’UFC un jour.

Comme je viens de le dire, le bras de fer est assez célèbre en Inde, plusieurs enfants s’y livrent généralement pour montrer leur force. Quels sont vos conseils pour eux et comment peuvent-ils jouer ou pratiquer ce sport de manière plus sûre ? Selon vous, qu’est-ce qui est le plus important pour un bras de fer ? S’agit-il uniquement de la force des bras ou faut-il aussi travailler d’autres parties du corps pour réussir le bras de fer ?

Je vais différer de certaines autres personnalités de ce sport qui pensent que vous devriez vous concentrer sur le bras de fer. Je pense que vous devriez être un athlète complet et que vous devriez vous concentrer sur tout votre corps. Je ne veux pas être déséquilibré. Je viens d’avoir 49 ans. Je peux encore faire beaucoup de choses, les gens, mon âge ne peut pas le faire. Je pense que c’est parce que je me suis toujours considéré comme un athlète. Donc, je crois que tous ceux qui pratiquent ce sport ou n’importe quel sport devraient essayer d’être aussi complets que possible en tant que sportifs. Cela signifie que vous vous traitez comme un athlète – une bonne nutrition, un bon repos, une bonne récupération, un entraînement bon et intelligent. Avoir une longue carrière est important. Je suis dans ma 32e année et je ne pense toujours pas avoir atteint le sommet. Je pense que cela est dû en grande partie à la façon dont j’ai traité mon corps.

Un conseil à Pro Panja League pour les rendre encore plus grands ?

Je n’ai pas encore pu voir l’événement, donc je ne peux pas vraiment faire cette évaluation – bien que d’après ce que j’ai vu jusqu’à présent – je pense qu’ils l’ont frappé sur la tête. Je pense que tout ce qu’ils doivent faire, c’est obtenir plus d’exposition. La clé du succès ici et je continuerai à le répéter encore et encore et encore et encore, est de faire savoir aux gens que nous sommes un sport. Laisser les gens découvrir que n’importe qui peut le faire – sortez. C’est la compétitivité et la camaraderie dans ce sport. C’est un milieu familial. Un champion du monde peut rencontrer une personne novice dans le sport et commencer à lui apprendre à le faire. Vous ne trouverez cela dans aucun autre sport. C’est juste un sport incroyable et c’est un groupe serré de personnes. Si nous pouvons exposer les gens à ce que nous faisons, le sport ne peut que se développer.

