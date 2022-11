Le braquage du jour de Noël à Langley a rapporté près de 500 000 $, révèle un dossier judiciaire

Un cambriolage le jour de Noël à Langley il y a six ans a rapporté près d’un demi-million de dollars à deux voleurs – et l’argent n’a jamais été récupéré, a révélé une récente décision d’un tribunal de la Colombie-Britannique.

Bien qu’il n’y ait jamais eu d’arrestations d’accusations portées, l’affaire a été portée devant les tribunaux pour obtenir une décision dans un grief syndical entre la société de véhicules blindés Brinks Canada Ltd. et l’employé soupçonné d’avoir orchestré le braquage.

L’employé n’est pas nommé dans la décision rendue le 28 novembre par le juge Christopher Giaschi de la Cour suprême de la Colombie-Britannique à Vancouver. Il ou elle est désigné uniquement sous le nom de Greivor.

Selon la décision de Giaschi, le vol a eu lieu le 26 décembre 2016, lorsque plusieurs guichets automatiques dans diverses succursales de Langley ont été cambriolés par deux personnes.

“Les voleurs se sont enfuis avec environ 460 000 $”, a déclaré la décision de Giaschi.

Le vol ne semble pas avoir été signalé publiquement à l’époque.

La banque a déterminé plus tard que les alarmes à chaque emplacement avaient été désactivées puis réactivées à l’aide des codes d’alarme attribués à Brinks, qui distribue de l’argent à de nombreuses banques et guichets automatiques.

En janvier 2017, la banque a exigé que Brinks lui rembourse 463 220 $, et Brinks s’est conformé.

“Une enquête policière sur les vols n’a abouti à ce jour à aucune accusation”, a écrit Giaschi.

Au cours des deux années suivantes, Brinks a mené sa propre enquête interne et en est venu à croire que l’un de ses employés était responsable.

Le requérant était en congé de maladie au moment des vols, et l’un des deux voleurs capturés sur vidéo « ressemble au requérant ».

Les voleurs semblaient avoir connaissance des endroits où se rendrait un employé de Brinks, les codes d’alarme qu’ils utilisaient avaient été délivrés à l’un des collègues du requérant et une clé électronique clonée d’une serrure de haute sécurité Mas Hamilton a été utilisée dans le vol. .

Le collègue dont les codes ont été utilisés n’est pas un suspect.

Après l’enquête, Brinks a congédié le requérant le 16 novembre 2018. Trois jours plus tard, l’entreprise a déposé un grief auprès de la section locale 114 d’Unifor, qui représente l’employé congédié, et a exigé le retour de l’argent, plus les intérêts.

Le 7 décembre 2018, la section locale 114 a déposé un grief concernant le congédiement du requérant. Les deux griefs devaient être entendus ensemble.

La décision du tribunal rendue en novembre portait sur la question de savoir si un arbitre avait ou non compétence pour prendre une décision dans le différend en cours. Giaschi a statué en faveur de Brinks que l’arbitre a compétence pour entendre le grief exigeant le retour de l’argent manquant.

La Heures d’avance de Langley a contacté Brinks pour commenter le vol.

