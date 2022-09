Karan Johar a produit Brahmastra avec Ranbir Kapoor et Alia Bhatt en tête a pris un bon départ au box-office en frappant Rs 36 crore le jour de son ouverture sur le marché intérieur. Mais il semble que la sœur de Sushant Singh Rajput, Meetu Singh, n’en soit pas contente. Elle s’est tournée vers les médias sociaux pour apparemment faire une fouille indirecte à la tête de Dharma Productions en disant que le Brahmastra de Sushant est suffisant pour détruire ce Bollywood.

Elle a ajouté que Bollywood a toujours voulu dicter le public et n’a jamais fait preuve de respect mutuel et d’humilité. Elle s’est demandé comment pouvons-nous laisser des gens comme eux être le visage de notre pays qui est si riche en valeurs morales ? Elle a dit que leur tentative d’être désolé et de gagner l’amour du public avec prétention a échoué. Elle a ajouté que la qualité et les valeurs morales sont la seule chose qui gagnera l’admiration et le respect.

Ce n’est pas la première fois que Meetu s’en prend au clan Bollywood. Il y a quelques semaines, elle avait critiqué Arjun Kapoor pour son point de vue sur le fait de faire équipe pour affronter des personnes qui appellent au boycott de leurs films.

Partageant un clip de l’interview d’Arjun, Meetu a écrit qu’il est amusant de voir comment Arjun pense qu’il tolère les opinions des gens alors que c’est l’inverse. Elle a dit que nous vivons dans une démocratie et que l’opinion des gens compte. Elle a dit que son manque de conscience de soi est embarrassant. Elle a ajouté que les gens de ce pays sont assez compétents pour faire la différence entre la médiocrité et les conneries au nom de l’art exceptionnel.

Sushant est décédé par suicide à son domicile de Bandra, Mumbai, le 14 juin 2020, à l’âge de 34 ans. Son dernier film Dil Bechara est sorti à titre posthume sur une plateforme de streaming.