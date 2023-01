Le braconnage des rhinocéros en danger en Namibie a presque doublé en 2022

Le braconnage de rhinocéros en Namibie a considérablement augmenté l’année dernière, avec près de deux fois plus d’animaux en danger critique d’extinction tués que l’année précédente, selon le ministère de l’Environnement du pays.

Le ministère de l’Environnement, des Forêts et du Tourisme a publié lundi des chiffres montrant que 87 rhinocéros ont été braconnés en 2022, contre 45 en 2021.

C’était “une préoccupation sérieuse”, a déclaré le ministère.

Sur les 87 rhinocéros braconnés l’année dernière, 61 étaient des rhinocéros noirs et 26 des rhinocéros blancs, a indiqué le ministère. Et 46 de ces rhinocéros ont été braconnés dans le parc national d’Etosha, la réserve animalière phare de la Namibie.

UN TIGRE SUD-AFRICAIN EN VRAC CAPTURÉ AVEC SUCCÈS

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

La Namibie compte plus d’un tiers des rhinocéros noirs du monde et le parc national d’Etosha abrite la plus grande population de rhinocéros noirs, selon l’organisation Save The Rhino.

Save The Rhino estime qu’il reste environ 6 000 rhinocéros noirs et environ 15 000 rhinocéros blancs. Ces deux espèces ne se trouvent qu’à l’état sauvage en Afrique.

Des groupes de conservation ont averti que les conséquences économiques de la pandémie de coronavirus pourraient saper les efforts pour arrêter le braconnage.