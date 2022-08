Le bracelet de fitness le moins cher de Fitbit fait peau neuve

Que ce passe-t-il Fitbit vient d’annoncer le 100 $ Inspire 3, une mise à jour de son groupe de fitness grand public le plus abordable. Pourquoi est-ce important Le lancement montre comment Fitbit se distingue d’Apple et de Samsung, les deux plus grands fabricants d’appareils portables. Contrairement à ces sociétés, Fitbit propose un mélange de montres et de bracelets de fitness à des prix différents. Et après Fitbit lancera l’Inspire 3 dans le monde en septembre.

Fitbit vient d’annoncer l’Inspire 3, une nouvelle version de son tracker de fitness à 100 $ qui comprend désormais un écran tactile couleur et une surveillance de l’oxygène sanguin. Les deux fonctionnalités sont nouvelles dans la gamme Inspire et devraient aider à combler le fossé entre le suivi du budget de Fitbit et les modèles plus chers comme le Charger 5.

Cette décision souligne également l’intention de Fitbit de rivaliser avec des rivaux comme Apple, Samsung et Xiaomi – les trois mondiaux plus grands fabricants d’appareils portables en termes d’expéditions – en lançant des produits à différentes gammes de prix. À 100 $, l’Inspire 3 est le tracker de fitness le moins cher de Fitbit, à part son groupe Ace 3 adapté aux enfants.

L’Inspire 3, disponible en précommande le 24 août et lancé en septembre, a le même aspect général que le précédent. Inspirer 2. L’écran tactile couleur est la plus grande différence esthétique, et il corrige l’une des plus grandes lacunes des précédents appareils Inspire de Fitbit. L’écran de l’Inspire 3 est également 8 % plus grand que celui de l’Inspire 2, et Fitbit affirme que le nouveau modèle est également environ 10 % plus fin.

Malgré l’obtention d’un écran tactile couleur, Fitbit affirme que l’Inspire 2 durera encore 10 jours sur une seule charge, ce qui lui donne un avantage sur les smartwatches plus sophistiquées. Mais l’utilisation du nouveau mode d’affichage permanent pourrait raccourcir la durée de vie de la batterie, Fitbit indiquant qu’elle devrait durer environ trois jours ou plus avec ce mode activé.

Le Fitbit Inspire 3 peut mesurer la plupart des mêmes paramètres que les autres appareils Fitbit, le nouvel ajout majeur étant la possibilité de surveiller la SpO2, ou saturation en oxygène du sang. Comme le Fitbit Luxe et Fitbit Charge 5, l’Inspire 3 surveillera les niveaux pendant la nuit et affichera les résultats à la fois sur l’appareil et dans l’application mobile Fitbit. La surveillance de l’oxygène sanguin était considérée comme une fonctionnalité premium il y a à peine deux ans, mais son arrivée sur l’Inspire 3 suggère qu’elle devient courante, même sur les trackers de fitness à petit budget.

Fitbit



Sinon, l’Inspire 3 peut suivre l’activité, la fréquence cardiaque, le sommeil et les minutes de la zone active – qui est le système de Fitbit pour donner un crédit d’entraînement supplémentaire lorsque votre fréquence cardiaque atteint certaines zones. Vous obtiendrez également le score de gestion du stress de Fitbit, qui vise à montrer comment votre corps réagit au stress en fonction de la fréquence cardiaque, du sommeil et des niveaux d’activité.

Mais l’Inspire 3 manque du capteur d’activité électrodermique de Fitbit, il ne mesure donc pas les changements dans le niveau de transpiration de votre peau pour évaluer les niveaux de stress potentiels comme le fait le Sens et nouvellement annoncé Sens 2. Cela reste l’un des plus grands différenciateurs entre l’Inspire 3 et le Fitbit Charge 5, ainsi que l’absence de capteur ECG et de GPS intégré sur l’Inspire.

Comme c’est le cas avec la plupart des appareils Fitbit, vous aurez besoin d’un abonnement Fitbit Premium pour obtenir des informations plus approfondies, comme le score de préparation quotidien de Fitbit, une ventilation de votre score de sommeil et le nouveau profils de sommeil caractéristique. L’Inspire 3 est livré avec un abonnement gratuit de six mois à Fitbit Premium, bien que Fitbit ait précédemment offert un abonnement d’un an à l’Inspire 2.

Le lancement de l’Inspire 3 est un autre signe que Fitbit espère se différencier de ses concurrents avec une large gamme d’appareils couvrant différentes gammes de prix. Beaucoup des plus grands rivaux de Fitbit, comme Samsung, Apple et même de nouveaux venus comme Amazon, se spécialisent dans les bracelets ou les montres de fitness, mais pas les deux. Les vêtements grand public de Fitbit varient également en prix, de la nouvelle montre intelligente Inspire 3 à 100 $ à la montre intelligente Sense 2 à 300 $, que la société a également lancée mercredi. Fitbit a également lancé le Montre intelligente Versa 4 à 230 $ mercredi.

Le moins cher Montre Appleen revanche, commence à 200 $ pour la série 3 vieillissante, qui CNET ne recommande pas d’acheter plus. La même chose peut être dite pour Samsung, qui vend la Galaxy Watch 4 de la génération précédente pour 200 $ aux côtés de la nouvelle Gamme Galaxy Watch 5. Parmi les concurrents les plus proches de l’Inspire 3 figurent les 80 $ Vue Amazon Halo et 50 $ Xiaomi Mi Bande 7, qui offrent tous deux des écrans couleur et une grande variété de fonctionnalités de suivi de la santé. Comme Fitbit, Amazon nécessite également un abonnement pour accéder à des données plus détaillées et à des fonctionnalités supplémentaires.

Les débuts de l’Inspire 3 surviennent également alors que l’industrie plus large des vêtements portables se tourne vers les montres intelligentes et les véritables écouteurs sans fil plutôt que les bandes de fitness. Les livraisons de bracelets ont diminué de 40,5 % au premier trimestre 2022, selon le Société internationale de donnéestandis que les montres ont augmenté de 9,1 % et les écouteurs sans fil n’ont baissé que de 0,6 %.