Le boys band sud-coréen BTS pourrait encore se produire pendant le service militaire obligatoire: ministre

Le groupe de garçons de K-pop BTS pourrait encore être en mesure de se produire à l’étranger tout en servant dans l’armée, a déclaré lundi le ministre sud-coréen de la Défense, alors que le pays débat de la réduction du service militaire obligatoire pour les stars de la K-pop à trois semaines contre environ deux ans.

La question devient de plus en plus nette avec le membre le plus âgé du groupe, Jin, qui aura 30 ans l’année prochaine. En vertu d’une révision de la loi en 2019, les stars de la K-pop mondialement reconnues ont été autorisées à reporter leur service jusqu’à 30 ans.

Le service militaire est extrêmement controversé en Corée du Sud où tous les hommes valides âgés de 18 à 28 ans doivent remplir leurs fonctions dans le cadre des efforts de défense contre la Corée du Nord dotée d’armes nucléaires.

Au fil des ans, certaines catégories ont obtenu des exemptions – soit autorisées à reporter le service, soit à effectuer un service plus court – notamment les médaillés des Jeux olympiques et asiatiques et les musiciens et danseurs classiques qui remportent les premiers prix lors de certaines compétitions.

Le Parlement débat actuellement d’un projet de loi qui raccourcirait le service militaire des stars de la K-pop.

Le groupe de garçons K-pop BTS visite les studios SiriusXM en 2020 à New York. (Cindy Ord/Getty Images)

Le ministre de la Défense Lee Jong-sup, s’exprimant lors de la session parlementaire, a déclaré qu’en permettant à BTS de continuer à fonctionner, l’armée pourrait servir les intérêts nationaux sans affecter le bassin déjà réduit de ressources en personnel en raison du faible taux de natalité.

La direction de BTS, Big Hit, n’a pas répondu à une demande de commentaire.

Le ministre suggère que le service pourrait “augmenter leur popularité”

“Même s’ils rejoignent l’armée, il y aurait un moyen de leur donner une chance de s’entraîner et de se produire ensemble s’il y a des concerts programmés à l’étranger”, a déclaré Lee.

“Comme beaucoup de gens apprécient beaucoup [artists serving] dans l’armée, cela peut aider à augmenter encore plus leur popularité.”

REGARDER | Les stars de la K-pop BTS entrent dans l’histoire du Billboard :

Les stars de la K-pop BTS entrent dans l’histoire du Billboard Dynamite, le nouveau single entièrement anglais du phénomène K-pop BTS, a fait ses débuts au n ° 1 du Billboard Hot 100 aux États-Unis, une première pour un groupe pop entièrement coréen.

Le groupe de sept membres a annoncé une pause en juin des activités musicales du groupe pour poursuivre des projets solo, plaidant l’épuisement.

En avril, un responsable de Big Hit a déclaré que certains membres traversaient une “période difficile” en raison des incertitudes entourant le débat parlementaire, appelant à une décision.

Depuis leurs débuts en 2013, BTS est devenu une sensation mondiale avec ses succès optimistes et ses campagnes sociales visant à autonomiser les jeunes.

BTS est devenu le premier groupe asiatique à remporter l’artiste de l’année aux American Music Awards l’année dernière, et ils ont rencontré le président américain Joe Biden à la Maison Blanche en mai pour discuter des crimes haineux ciblant les Asiatiques.

Un groupe de réflexion sud-coréen a estimé en 2018 que BTS apporterait un bénéfice économique totalisant 56 000 milliards de wons (43 milliards de dollars US) entre 2014 et 2023.