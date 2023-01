Le boycott du NHS menacé contre les projets de Suella Braverman de radiographier les enfants réfugiés vulnérables

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Le personnel du NHS devrait boycotter les projets controversés de Suella Braverman de radiographier les enfants migrants pour vérifier s’ils ont menti sur leur âge, a averti un chef de la santé.

Ross McGhee, président de la Society of Radiographers, a déclaré que le personnel devrait refuser d’effectuer les tests, qui peuvent comporter des risques et ne devraient être utilisés qu’en cas de besoin médical.

Il a déclaré que toute décision de mettre en œuvre des scans pour les migrants exercerait également une pression supplémentaire sur un système déjà “au point de rupture”, dans une semaine où le Premier ministre s’est personnellement engagé à réduire les listes d’attente du NHS.

Les chiffres montrent que plus de 184 000 patients en Angleterre attendent trois mois ou plus pour des tests clés, ce qui a conduit à des avertissements le mois dernier selon lesquels les services d’imagerie diagnostique sont « proches de l’échec ».

Mme Braverman a promis que les nouveaux contrôles d’âge “robustes” seraient bientôt introduits pour régler les différends sur l’âge de ceux qui traversent la Manche sur de petits bateaux. Un groupe d’experts examine des options telles que les rayons X, les tomodensitogrammes et l’imagerie IRM.

Le ministère de l’Intérieur n’a jamais dit combien de personnes pourraient être soumises aux contrôles, mais plus de 45 000 personnes sont arrivées au Royaume-Uni par de petits bateaux l’année dernière seulement, dont beaucoup de jeunes.

M. McGhee a dit L’indépendant il conseillerait à ses membres, qui, selon lui, étaient les seuls dans le pays à pouvoir effectuer ces tests, de boycotter l’idée.

Lorsqu’on lui a demandé s’il conseillerait à ses membres de ne pas effectuer les radiographies, il a répondu: «Oui. Je dirais à n’importe quel membre de la Society of Radiographers que si on vous demande de radiographier quelqu’un pour une raison quelconque, autre qu’un avantage médical, alors ce n’est pas justifiable.

Les ministres ne pouvaient pas forcer le personnel à effectuer les tests, a-t-il ajouté.

“Nous sommes des professionnels de la santé autonomes, enregistrés auprès de l’État”, a-t-il déclaré. «Nous sommes donc là pour prendre une décision autonome sur ce que nous faisons. Si nous ne pensons pas que ce soit la bonne chose et justifiable en vertu de la loi, alors nous sommes parfaitement en droit de dire “Je ne pense pas que cela soit justifiable, et je ne vais pas le faire”.

Bien que les risques soient faibles, les radiations peuvent avoir un impact sur le corps au niveau cellulaire et trop présentent un risque de cancer, a-t-il déclaré. La loi exige que les radiographes croient qu’un test est médicalement justifiable, a-t-il ajouté.

M. McGhee a averti que le système était déjà sous pression après de longues listes d’attente accumulées pendant la pandémie de Covid, sans que des analyses supplémentaires soient ajoutées.

Il a déclaré que le système “est au point de rupture”, ajoutant: “Nous ne sommes pas en mesure de recruter suffisamment de personnes et de retenir suffisamment de personnes pour pouvoir entreprendre les listes d’attente que nous avons déjà. Ainsi, toute pression supplémentaire, aussi minime soit-elle, surtout si elle est injustifiable, est une pression supplémentaire dont nous n’avons pas besoin.

Avant Noël, le ministère de l’Intérieur a dit L’indépendant que l’engagement de Mme Braverman sur les contrôles d’âge faisait référence à des propositions, lancées par son prédécesseur Priti Patel, d’utiliser des méthodes scientifiques pour trouver des migrants adultes se faisant passer pour des enfants dans le but de rester au Royaume-Uni.

Mme Patel a chargé le groupe d’experts d’examiner les options, qui comprennent les rayons X, les tomodensitogrammes et l’imagerie IRM.

Clare Moseley de l’association caritative Care for Calais a déclaré: «Les conflits d’âge présentent de graves problèmes de sauvegarde. Des conflits d’âge erronés ou inexacts entraînent le placement d’enfants dans des logements inappropriés avec des adultes qu’ils ne connaissent pas.

« D’après les enfants avec lesquels nous avons travaillé, nous savons que cela leur cause une grande anxiété et a de graves répercussions sur leur santé mentale. Le gouvernement devrait écouter les radiographes et les autres experts médicaux qui se sont prononcés sur ce plan et l’abandonner maintenant.

Un porte-parole du ministère de l’Intérieur a déclaré: «Le bien-être des enfants dont nous avons la charge est notre priorité absolue, c’est pourquoi nous réformons les évaluations de l’âge par le biais de la loi sur la nationalité et les frontières pour les rendre plus cohérentes et robustes en utilisant des mesures scientifiques.

« Les évaluations de l’âge sont difficiles mais essentielles pour identifier les véritables enfants demandeurs d’asile et mettre fin aux abus du système.

“Nous adoptons une approche holistique pour empêcher les adultes de prétendre être des enfants, ou les enfants d’être traités à tort comme des adultes – car les deux présentent de graves risques pour la sauvegarde des enfants.”