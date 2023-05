Le boycott du GOP de l’Oregon frappe le 4e jour et retarde les projets de loi dirigés par les démocrates

SALEM, Oregon (AP) – Une grève de la plupart des membres républicains du Sénat de l’Oregon a atteint un quatrième jour consécutif samedi, retardant l’action de la majorité démocrate sur les projets de loi sur la sécurité des armes à feu, le droit à l’avortement et les soins de santé affirmant le genre.

Le boycott du GOP a empêché un quorum et le président du Sénat, Rob Wagner, a ajourné le corps jusqu’à dimanche matin.

Les législateurs républicains ont utilisé des débrayages dans le passé, mais s’ils continuent à rester à l’écart, ils risquent leur emploi. En novembre dernier, les électeurs ont approuvé à une écrasante majorité une mesure de vote qui interdit aux législateurs avec 10 absences injustifiées de se présenter à la réélection.

Le boycott intervient alors que plusieurs maisons d’État à travers le pays, y compris dans le Montana et le Tennessee, sont devenues des champs de bataille entre conservateurs et libéraux. L’Oregon est de plus en plus divisé entre des centres de population libéraux comme Portland et Eugene et ses zones rurales pour la plupart conservatrices.

The Associated Press