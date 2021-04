Le boycott des réseaux sociaux pour protester contre les abus en ligne pourrait devenir un sujet de débat à la Chambre des communes alors que la députée Julie Elliott souhaite que le Parlement discute des questions qu’il soulève.

Une coalition des plus grands organes directeurs et organisations du football anglais, dont la Football Association, la Premier League et l’EFL, a annoncé le week-end dernier qu’elle se tairait sur les réseaux sociaux pour manifester sa solidarité contre le racisme et la discrimination.

La Super League féminine de la FA, le championnat féminin de la FA, l’Association des footballeurs professionnels, l’Association des gestionnaires de la ligue, PGMOL, Kick It Out, Women in Football et la Football Supporters ‘Association suspendront également toute utilisation de leurs comptes de médias sociaux à partir de 15 heures le vendredi 30 avril. jusqu’à 23h59 le lundi 3 mai.

Elliott, membre du Comité spécial du numérique, de la culture, des médias et du sport, a écrit au chef de la Chambre des communes pour lui demander de réserver du temps au Parlement pour débattre du boycott.

« Ce boycott est sans précédent dans l’industrie. Nous avons vu beaucoup trop d’exemples de sportifs victimes d’abus sexistes, racistes et homophobes en ligne », a-t-elle écrit au chef de la Chambre Jacob Rees Mogg.

« Je vous écris donc pour demander…. Du temps parlementaire sur le parquet de la Chambre est accordé pour débattre de cette question importante. »

















Un boycott des réseaux sociaux par les instances dirigeantes du football en réponse aux abus raciaux persistants sur les plateformes envoie un message très fort, a déclaré le président de l'EFL, Rick Parry.



Adidas, qui fabrique plus d’un tiers des kits de Premier League – y compris Manchester United, Arsenal et Leicester – arrête toute publicité sur ses plateformes ce week-end.

« Adidas est fier d’être solidaire de la communauté du football en appelant à faire plus pour prévenir les abus racistes, discriminatoires et menaçants en ligne », a déclaré un porte-parole.

La société de vêtements de sport est la dernière grande marque à se joindre au boycott prévu des médias sociaux par les joueurs de football, les clubs, les organisations et les entreprises associées.

Barclays, sponsor en titre de la WSL et la banque officielle de la Premier League, soutiendra le boycott sans publication de médias sociaux sur les pages Barclays Football de Facebook et Instagram ni sur le compte Twitter de Barclays Footy – tandis que les autres canaux sociaux de la société éviteront tout activité liée au football.

















Jason Lee, responsable de l'éducation pour l'égalité de PFA, a exhorté les fans à se joindre au boycott des réseaux sociaux pour aider à mettre en évidence la lutte contre les abus en ligne



Budweiser, qui sponsorise l’équipe d’Angleterre, s’inscrit également.

«Budweiser et Bud Light sont fiers de se tenir aux côtés de nos partenaires et de les rejoindre dans ce geste symbolique important», a déclaré Amar Singh, responsable de la marque chez Budweiser UK.

« Nous nous opposons au racisme et à la discrimination sous toutes ses formes, et favoriser la diversité et l’inclusion est une priorité mondiale pour nous. »

Le détaillant de voitures en ligne Cazoo – sponsors de maillots d’Aston Villa et d’Everton – est devenu le premier sponsor majeur du football à annoncer son soutien, et d’autres devraient emboîter le pas.

« En solidarité avec nos partenaires et en tant que position contre des abus totalement inacceptables que nous condamnons dans les termes les plus forts, Cazoo se joindra à ce boycott des réseaux sociaux pendant cette période », a déclaré un porte-parole de la société.

















Le président de Kick It Out, Sanjay Bhandari, déclare qu'un boycott collectif des médias sociaux d'un week-end contre le football anglais est un « appel à l'action » pour les entreprises technologiques et le gouvernement pour aider à éradiquer les abus en ligne



Cette décision fait suite aux boycotts des médias sociaux par Swansea, Birmingham et les Rangers ces dernières semaines, le capitaine de Liverpool, Jordan Henderson, déclarant qu’il serait prêt à suivre le grand Arsenal Thierry Henry en se déconnectant complètement pour protester contre le comportement raciste.

La manifestation a également été rejointe par d’autres sports, la Lawn Tennis Association confirmant son implication lundi.

Mais la Rugby Football Union a confirmé qu’elle ne rejoignait pas le boycott, ni la tournée européenne de golf.



Tel est le message des présentateurs et journalistes de Sky Sports, qui se sont unis pour soutenir une nouvelle campagne visant à sensibiliser à la haine et aux abus en ligne sur les réseaux sociaux.



