L’excitation s’est rapidement transformée en récrimination après que des internautes aient déterré du vieux matériel pour accuser Zhao de calomnier la Chine. (Dans des commentaires supprimés depuis lors d’une interview accordée en 2013 au magazine Filmmaker, elle a déclaré qu’il y avait «des mensonges partout» dans le pays.) Fin mars, le service de publicité du Parti communiste avait ordonné à la China Central Television (CCTV) et à d’autres médias d’annuler les émissions. des Oscars pour la première fois depuis 2003 et pour minimiser la discussion sur la cérémonie de dimanche, selon deux personnes de la chaîne publique qui se sont exprimées sous couvert d’anonymat parce qu’elles n’étaient pas autorisées à parler publiquement.

Alors que les relations américano-chinoises sont au plus bas depuis la guerre froide et que Pékin se prépare à une célébration politique sensible, les boycotts chinois ont frappé la nuit des nuits de l’industrie cinématographique américaine. Le radiodiffuseur hongkongais TVB a emboîté le pas en annulant sa couverture, invoquant des «considérations commerciales». Revoir le site Douban a supprimé les entrées pour la cérémonie. Les plateformes de streaming Mango TV et 1905.com se sont jointes à la panne.

« Cela a certainement quelque chose à voir avec la politique, en particulier la confrontation sino-américaine en cours », a déclaré le réalisateur de cinéma basé à Pékin Philip Wang. «En faisant un numéro de l’événement le plus glamour d’Hollywood, le gouvernement chinois entend dire à tout le monde que nous ne sommes pas d’accord avec les Américains.»

Cette année, deux coproductions chinoises (comédie musicale d’animation «Over the Moon» et meilleur candidat de long métrage international «Better Days»), un réalisateur d’origine chinoise (Zhao) et «Mulan» sur le thème chinois de Disney figurent parmi les nominés. À un moment moins chargé politiquement, la Chine pourrait vanter les distinctions de ces cinéastes comme une victoire pour le pays.

Pourtant, la Chine saisit également l’occasion de promouvoir des films locaux et d’affaiblir la domination d’Hollywood. Avant la pandémie de coronavirus, le pays en 2019 se rapprochait des États-Unis dans les ventes au box-office. L’année dernière, la Chine a pris les devants pour la première fois, bien que les ventes aient fortement baissé dans les deux pays en raison de la perturbation du virus. Les productions locales représentent neuf des 10 titres les plus rentables en Chine cette année.

«Les cinéastes chinois devraient avoir cette ambition de construire notre propre Hollywood et de faire nos propres Oscars… afin que nous puissions avoir plus notre mot à dire et diffuser la culture chinoise à travers le monde», a déclaré un éditorial récent du China News Service. Les Oscars, aussi influents soient-ils, restent «dictés par les goûts et les normes occidentaux», a-t-il déclaré.

Pékin a eu des problèmes avec les Oscars dans le passé. Lors des récompenses de 1993, la première fois qu’elles ont été diffusées en direct en Chine, l’acteur Richard Gere a exprimé son soutien au Dalaï Lama, le chef spirituel tibétain que la Chine considère comme séparatiste. Pendant la décennie suivante, la couverture en direct des Oscars a été interrompue; Gere reste interdit d’entrer dans le pays.

La Chine a repris la diffusion des récompenses en 2003, bien que les censeurs coupent parfois des images de personnalités ou de commentaires politiquement sensibles. Lorsque le réalisateur taïwanais Ang Lee a remporté le prix du meilleur réalisateur pour «Brokeback Mountain» en 2006, CCTV n’a pas diffusé d’extraits du film qui ont été projetés lors de la cérémonie (l’homosexualité est un sujet tabou en Chine). En 2019, Mango TV a omis Lady Gaga de sa diffusion en direct lors de sa dernière rencontre avec le Dalaï Lama.

Un autre point de friction pour la Chine est la nomination du meilleur documentaire de «Do Not Split», une production de 35 minutes sur les manifestations pro-démocratie de 2019 à Hong Kong. La répression de la dissidence qui a suivi a conduit les États-Unis et la Chine à imposer des sanctions tit-for-tat.

Anders Hammer, qui a réalisé «Do Not Split», a déclaré que l’interdiction des Oscars en Chine lui avait donné un sentiment d’inquiétude mêlé de validation.

« Je sais qu’il y a tellement de cinéphiles en Chine continentale et à Hong Kong, et je suis désolé qu’ils ne puissent pas regarder les Oscars en direct à la télévision », a-t-il déclaré dans un e-mail. «La censure et la minimisation des Oscars sont malheureusement l’un des nombreux exemples de la façon dont la liberté d’expression est actuellement supprimée en Chine continentale et à Hong Kong.»

Les spécialistes du cinéma ont qualifié cette panne de « geste symbolique visant à exclure toute surveillance américaine indésirable » et à empêcher toute critique impromptue de la Chine lors d’une émission en direct. L’administration Biden a critiqué la Chine pour des violations présumées des droits de l’homme au Xinjiang et une loi radicale sur la sécurité nationale à Hong Kong.

« Si le public chinois avait vent d’un tel documentaire de protestation, il serait bien sûr curieux de savoir ce qui s’est exactement passé à Hong Kong et pourrait commencer à comparer le récit officiel de la Chine et le récit occidental, qui est idéologiquement trop risqué pour la Chine », a déclaré Zhu Lin, qui enseigne la réalisation télévisuelle et cinématographique à l’Université chinoise du Liaoning.

Zhao, qui via son publiciste a refusé de commenter, sera à la cérémonie à Los Angeles dimanche. Hammer a déclaré qu’il participerait à distance depuis un studio de télévision à Oslo, où il vit. Le réalisateur de Hong Kong Derek Tsang – dont «Better Days» a rapporté 240 millions de dollars en Chine continentale – «ne pourra probablement pas assister» aux Oscars à cause des protocoles de voyage et «ne pourra même pas les regarder à la télévision» après la panne d’électricité, a déclaré ce mois-ci le célèbre père de Tsang, Eric Tsang, aux médias de Hong Kong.

Les initiés de l’industrie disent que le boycott de la Chine ne concerne pas seulement Zhao ou le documentaire de Hong Kong. Les deux pourraient être facilement coupés de l’émission. Il est peu probable que Zhao, qui a réalisé les prochains «Eternals» de Marvel, critique ouvertement la Chine – un marché majeur pour les films Marvel.

Le plus important est peut-être que les récompenses précèdent le centenaire du Parti communiste en juillet, un événement politiquement sensible pour les dirigeants chinois.

«Zhao a été mal interprétée à un moment donné, mais elle ne s’est pas avancée pour faire une déclaration ou une explication. Pour le parti, le silence signifie un manque de loyauté et de sincérité », a déclaré Wang, le directeur.

Malgré les coupures de diffusion, certains sites chinois incluent toujours le documentaire de Hong Kong dans leurs listes de nominations, sous un autre titre («bu yao fen lie» ou «No Separation / Separatism»). Maoyan, une plateforme de billetterie et d’examen en ligne, affiche toujours des informations sur les Oscars, bien que le titre de Hammer soit omis de la liste des nominés.

