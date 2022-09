Le boycott de la facture énergétique britannique Don’t Pay gagne du terrain, Truss offre un soulagement

Les militants des droits des consommateurs ont averti que la flambée empêchera des millions de Britanniques de payer leurs factures de gaz et d’électricité cet hiver, les plus vulnérables étant les plus touchés.

La End Fuel Poverty Coalition estime que cette année 12 millions de ménages (42%) en Grande-Bretagne seront confrontés à la précarité énergétiquedéfini au sens large comme l’incapacité de chauffer ou de climatiser adéquatement leur logement.

En effet, dans une étude récente, le groupe de campagne a constaté que les propriétaires britanniques devront désormais gagner un minimum de 62 686 £ (72 000 $) pour éviter le stress lié au carburant cet hiver, soit trois fois le chiffre de 20 586 £ d’octobre 2019.

“Le public réclame d’être gardé au chaud cet hiver et nous avons besoin de plus d’argent d’urgence pour les gens cet hiver, un financement pour aider tout le monde à réduire ses factures avec une meilleure isolation, et un abandon rapide du gaz cher et vers une énergie renouvelable moins chère, », a déclaré un porte-parole de la End Fuel Poverty Coalition.

“Sans action urgente du gouvernement, l’impact de la hausse des niveaux de précarité énergétique sur notre pays sera profond et dévastateur”,