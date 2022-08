Le «boycott de Bollywood» balaie les tendances Google en Inde alors que Jalore Dalit Boy, Covid-19 Lie Buried

C’est la saison “Boycott Bollywood” sur Twitter. Si vous avez été sur Internet ces derniers temps, plus précisément sur Twitter, vous auriez rencontré des centaines et des milliers de tweets purement dédiés au boycott et à l’annulation des films de Bollywood. De “Laal Singh Chaddha” d’Aamir Khan à “Darlings” d’Alia Bhatt, les films sont rejetés par les internautes de gauche, de droite et du centre pour des raisons qu’ils jugent appropriées. Si cela ne suffisait pas, les indignés Janta ont également pris sur eux de boycotter les films hindis qui ne sont pas encore sortis en salles. Même Shah Rukh Khan n’est pas à l’abri.

Non seulement la tendance actuelle est devenue un spectacle alarmant pour les cinéastes et l’économie de l’industrie, mais elle a également enterré avec succès et malheureusement des nouvelles qui nécessitaient peut-être plus de délibération. Maintenant, les recherches Google des Indiens au cours des 7 derniers jours pointent vers un scénario plus sinistre : la mort d’un enfant dalit au Rajasthan, et la pandémie de Covid-19 qui a fait des ravages dans le monde, semblent avoir été jugées de peu “d’intérêt” car les boycotteurs ont fait avancer leur « programme national ».

Covid-19 a pris du recul dans le pays grâce aux efforts exceptionnels pour faire vacciner les Indiens contre le virus. Mais les chiffres actuels dans la capitale nationale ne peuvent être ignorés. Delhi a signalé vendredi 2 136 cas avec un taux de positivité de 15,02 %. C’était le 10e jour consécutif où la ville enregistrait plus de 2 000 cas en une journée. 10 décès ont été signalés à Delhi vendredi 12 août, le plus élevé en six mois.

Dalit Boy meurt après avoir été battu par un enseignant pour avoir touché un pot d’eau

Un garçon dalit de neuf ans est décédé samedi après avoir été battu par un enseignant pour avoir touché un pot d’eau potable dans une école privée du district de Jalore au Rajasthan, a annoncé la police.

A lire aussi: Battu par un enseignant pour avoir touché un pot d’eau, un garçon dalit meurt des suites de ses blessures à Raj’s Jalore; Internet coupé dans la zone

L’incident s’est produit le 20 juillet dans une école privée du village de Surana, dans le district de Jalore au Rajasthan. L’enfant blessé, Indra Meghwal, a été emmené dans un hôpital d’Ahmedabad pour y être soigné.

Cependant, il est décédé à l’hôpital pendant son traitement samedi, ont indiqué des responsables de la police.

L’enseignant, Chail Singh, 40 ans, a été arrêté et accusé de meurtre et en vertu des articles de la loi sur les castes et les tribus répertoriées (prévention des atrocités). Internet a également été suspendu dans la région pour éviter que la situation ne dégénère.

Les tendances de Google en Inde indiquent que le terme « boycott » a été davantage recherché sur Google, dépassant même « Covid-19 » à un moment donné au cours des deux derniers jours. La nouvelle d’Indra Meghwal, l’innocent garçon dalit décédé sans faute de sa part, semble cependant n’avoir que peu ou pas d'”intérêt” parmi les gens, si l’on en croit leurs recherches sur Google.

Le crédit: tendances Google

Le crédit: tendances Google

Le crédit: tendances Google

Veuillez noter : les comparaisons ci-dessus affichent des résultats avec des mots clés uniques et 7 jours sélectionnés comme durée pour chacun d’entre eux. Les résultats changent constamment à mesure que l’intérêt pour certains termes de recherche continue de grimper et de chuter.

Lis le Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici