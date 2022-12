Le Boxing Day 2022 voit des foules plus petites par rapport à la pré-pandémie

Après des semaines de magasinage pour des amis et des êtres chers à l’approche de Noël, les acheteurs étaient de retour lundi dans les magasins à travers le Canada pour le premier Boxing Day depuis 2019 sans restrictions COVID-19.

De nombreux chasseurs de bonnes affaires sont venus en personne pour essayer de profiter des offres pour se faire plaisir.

“Une fois que nous avons frappé Boxing Day et Boxing Week, nous sommes de retour à ‘Hé, qu’est-ce que je veux?’ Et les cartes-cadeaux et les chèques-cadeaux jouent un rôle à cet égard », a déclaré David Ian Gray, analyste de la vente au détail, à CTV News. “De plus, historiquement, c’est toujours le sport, c’est une tradition.”

À Sudbury, en Ontario, le New Sudbury Centre était bondé de clients à midi. À Saskatoon, une famille a déclaré à CTV News Saskatoon qu’elle faisait ses courses depuis 8 heures du matin.

“Le Black Friday est évidemment une journée très chargée pour nous, mais le Boxing Day est l’un de nos plus gros événements de vente de l’année”, a déclaré Steve Toews, responsable d’un magasin Best Buy à Deerfoot Meadows, en Alberta, à CTV News Calgary. vraiment incroyable avec les clients cette année – nous avons vu un grand afflux de personnes passer.

Il a ajouté que les téléviseurs à écran plat, les appareils de jeu et les écouteurs figuraient parmi les articles les plus populaires à vendre.

Mais bien que cette année ait vu un retour dans les magasins, les experts affirment que la pandémie a encore changé à jamais ce qui a traditionnellement été la plus grande journée de shopping de l’année.

Les détaillants ont été contraints de se tourner vers les ventes en ligne, et les clients ont suivi. Aujourd’hui, beaucoup pensent qu’il n’est tout simplement pas nécessaire de se rendre au centre commercial le lendemain de Noël pour obtenir les meilleures offres.

“Je pense vraiment qu’il y a une fatigue pour les acheteurs et les détaillants pour les files d’attente en magasin, le resserrement et les grandes foules”, a déclaré Gray.

Dans le passé, le Boxing Day était un événement d’une journée, incitant les acheteurs à se lever tôt et à magasiner pendant de longues heures. Mais maintenant, les détaillants étirent souvent leurs ventes pendant une semaine et les partagent en ligne, dans l’espoir d’avoir plus d’attention sur eux au milieu de la diminution des achats dans les magasins physiques.

Après que les ventes du Black Friday et du Cyber ​​​​Monday aient été inférieures aux attentes le mois dernier, les experts se demandaient si le Boxing Day apporterait des remises plus importantes ou verrait davantage de magasins essayer d’économiser de l’argent.

“Le Black Friday est le jour le plus important de l’année pour les détaillants et ce fut un peu un effondrement”, a déclaré Lisa Hutcheson, associée directrice de la société de conseil en vente au détail JC Williams Group, à la Presse canadienne la semaine dernière.

L’électronique a traditionnellement été le plus grand attrait du Boxing Day, et Best Buy au centre-ville de Vancouver était occupé à la mi-journée.

“Je pense que les clients ont hâte de retourner en magasin comme celui-ci et vice versa, je pense que nous avons hâte d’avoir ce type de trafic et de volume dans les magasins également”, a déclaré Munesh Gounder, responsable du magasin Best Buy, à CTV News. .

Les analystes s’attendent à ce que les ventes en personne du Boxing Day dépassent facilement les deux années précédentes qui ont été affectées par les restrictions du COVID-19.

“Mais en termes de produits en magasin, si je suppose, aujourd’hui, ça va être léger par rapport à ce qu’il a été dans les Boxing Days dans le passé”, a déclaré Gray.

Avec le déplacement des ventes en ligne, nous ne reverrons peut-être plus jamais les foules pré-pandémiques le lendemain de Noël. Mais pour les acheteurs en personne dévoués, l’expérience est irremplaçable.