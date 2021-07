Le boxeur Vikas Krishan sur les changements et les sacrifices qu’il a faits avant les Jeux olympiques de Tokyo

Parmi les noms les plus accomplis de la boxe indienne et un fort espoir de médaille olympique qu’il pourrait être, mais Vikas Krishan n’a aucun scrupule à admettre qu’il a été « indiscipliné » et « trop dépendant de la chance dans le passé », des problèmes qu’il prétend avoir résolus à venir. des Jeux de Tokyo.

Actuellement à Assise, en Italie, pour s’entraîner, Vikas est le seul parmi les cinq hommes liés aux Jeux olympiques à avoir l’expérience de la compétition aux Jeux. Il a fait les pré-quarts 64kg de l’édition 2012 de Londres, les quarts 75kg des Jeux de Rio 2016 et est prêt à présenter son défi dans la catégorie 69kg à Tokyo.

S’adressant exclusivement à PTI à propos de ses préparatifs, de ses inquiétudes et de la pression avant sa troisième et peut-être sa dernière apparition olympique, le médaillé d’or des Jeux asiatiques et du Commonwealth a également reconnu ses erreurs.

« J’étais trop dépendant de la chance plus tôt, le tirage comptait plus qu’il ne le devrait. J’étais indiscipliné, je ne m’entraînais pas aussi rigoureusement que j’aurais dû le faire les années précédentes, je ne me souciais pas autant de ma santé que j’aurais dû », a-t-il concédé lorsqu’on l’a interrogé sur son évolution en tant que boxeur depuis ses précédentes apparitions olympiques.

« Mais ça a changé maintenant. J’ai fait beaucoup de sacrifices au cours de la dernière année. J’ai à peine vu ma famille pour m’assurer que mon entraînement ne soit pas perturbé. Vous pouvez dire que j’ai vu mes enfants grandir sur des photos », a-t-il déclaré.

« Heureusement, j’ai eu mon ami proche (et collègue boxeur) Neeraj Goyat avec moi à travers tout cela. Il a été ma famille et m’a toujours soutenu même s’il est boxeur professionnel à temps plein », a-t-il ajouté.

Invaincu dans son propre relais professionnel, le boxeur Haryana a été un prétendant à une médaille pour l’Inde presque chaque fois qu’il est monté sur le ring dans le circuit amateur également et il a rarement faibli, à l’exception des Jeux olympiques.

« Cette fois, j’ai bien fait attention à ma nutrition, je me suis entraîné avec beaucoup de concentration. Je ne peux pas être plus préparé que ce que je suis en ce moment. Isse zyada nahi ho sakta. Je peux vraiment sentir que ce seront mes meilleurs Jeux olympiques », a déclaré le DSP de la police de l’Haryana.

« Vous savez quoi, si les choses se passent comme je l’ai prévu, alors je gagnerai une médaille d’or. Et si les choses se passent comme Dieu l’aurait prévu, alors aussi je gagnerai une médaille d’or », la confiance était difficile à manquer.

«Plusieurs crorers ont été dépensés pour moi par le gouvernement et mon sponsor JSW, je dois faire en sorte que tout cela compte. J’ai tout ce dont j’avais besoin pour me construire, il est temps de livrer maintenant », a affirmé Vikas.

Il a plusieurs médailles aux Jeux asiatiques et aux championnats d’Asie, ainsi qu’une médaille de bronze aux championnats du monde. Vikas a également été champion du monde des jeunes et médaillé de bronze aux Jeux olympiques de la jeunesse.

Mais ce sont des réalisations passées pour Hisar-man, qui a déclaré qu’il s’était soumis à une auto-analyse approfondie après la déception des Jeux olympiques de Rio.

«Je me suis assis avec les entraîneurs et leur ai demandé de me dire sans ambages mes lacunes et ils l’ont fait. Ils m’ont dit tellement de choses et j’ai décidé que je ferais amende honorable et je l’ai fait », a-t-il déclaré.

« J’étais souvent déséquilibré sur le ring, m’a-t-on fait remarquer. Ce n’est plus le problème. J’ai appris à être cool, composé et calme. J’ai décidé que je ferais de mon jab le meilleur au monde. Ce n’est pas encore parfait mais c’est proche », a-t-il précisé.

« Ma main arrière (coup de poing direct) était faible, elle est plus forte maintenant. Ma boxe rapprochée s’est améliorée. Alors oui, j’ai analysé de près mes faiblesses et une à une, je les ai corrigées », a-t-il ajouté.

En parlant d’analyses, sa décision de passer au poids welter (69 kg), après avoir longtemps essayé de trouver une place dans la division des poids moyens (75 kg), a également bien fonctionné pour lui.

« Pour la première fois, j’ai perdu du poids dans ma carrière. Mais cela fonctionne pour moi. C’est un autre des petits sacrifices que j’ai faits. Cette décision m’a donné de bons résultats », a-t-il déclaré.

Vikas a déclaré qu’il avait également appris à être moins anxieux quant à la suite de son voyage de découverte de soi.

«J’ai essayé de laisser tomber des choses que je ne peux pas contrôler, comme le tirage au sort ou la situation actuelle en ce qui concerne COVID-19. Je ne peux pas contrôler certains facteurs, alors j’ai appris à ne pas passer mon temps et mon énergie à y penser », a-t-il déclaré.

Les Jeux de Tokyo devraient s’ouvrir le 23 juillet.

