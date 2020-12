Boxeur Vikas Krishan, qui devrait participer aux Jeux olympiques l’année prochaine, a demandé l’aide du ministre des Affaires extérieures, S. Jaishankar, lundi, son entraîneur étant coincé aux États-Unis en raison de nouveaux protocoles de visa. Krishan a déclaré qu’il était très important pour lui de s’entraîner avec son entraîneur car les Jeux Olympiques de Tokyo «approchent à grands pas».

« Cher monsieur Dr S Jaishankar – mon entraîneur est bloqué aux États-Unis et incapable de rentrer en Inde en raison de nouveaux protocoles de visa. Avec les Jeux Olympiques de Tokyo qui approchent à grands pas, sa présence est très importante pour mon entraînement alors que je vise à remporter une médaille d’or olympique en Inde. . Pourriez-vous s’il vous plaît aider avec ça », a tweeté Krishan.

Cher Monsieur @DrSJaishankar – mon entraîneur est bloqué aux États-Unis et ne peut pas rentrer en Inde en raison de nouveaux protocoles de visa. À l’approche des Jeux olympiques de Tokyo, sa présence est très importante pour mon entraînement car je vise à remporter l’or olympique à l’Inde. Pourriez-vous s’il vous plaît aider avec cela? – Vikas Krishan Boxer (@officialvkyadav) 21 décembre 2020

L’Autorité sportive indienne (SAI) avait approuvé en septembre la demande de Krishan de s’entraîner aux États-Unis dans le cadre de ses préparatifs pour les Jeux de Tokyo. Le médaillé d’or des Jeux asiatiques avait voyagé avec son entraîneur Ron Simms Jr.

Krishan, qui fait partie du programme de podium olympique cible (TOPS), a reçu une aide financière de Rs 17,5 lakh pour la durée de la visite, selon une déclaration de l’ISC.

Il devrait faire sa troisième apparition olympique à Tokyo l’année prochaine.

Auparavant, le joueur de 28 ans de Haryana avait déclaré à IANS: « Mon objectif est de remporter une médaille d’or olympique et pour cela je suis prêt à mettre ma vie en danger. »

« Les vols sont en cours et je voyagerai avec toutes les précautions pour pouvoir me concentrer sur mon entraînement plutôt que d’être infecté et assis dans une chambre d’hôtel quelque part (en quarantaine) », avait-il ajouté.

Il y a quelques jours, boxeur médaillé d’or aux Jeux du Commonwealth Manoj Kumar a écrit une lettre désespérée au Premier ministre Narendra Modi, le pressant de venir à la rescousse de la Fédération indienne de boxe (BFI) qui est sur le point d’être décomptée par le ministère des Sports pour non-respect du code national du sport.

Il a souligné que le BFI avait été mandaté par la Haute Cour de Delhi pour organiser des élections pour ses membres avant le 31 décembre 2020 afin de continuer en tant que fédération sportive nationale et de bénéficier de subventions et d’autres privilèges qui lui étaient accordés par le gouvernement indien. Le BFI fait volontairement et sciemment défaut sur ce point.

Le boxeur décoré, qui est le représentant des athlètes au Conseil exécutif du BFI, a insisté sur le fait qu’Ajay Singh n’avait pas le droit d’intervenir une fois que le processus électoral avait commencé et l’a accusé d’avoir pris une décision arbitraire. Il l’a accusé de le faire uniquement pour rester au pouvoir et pour cacher son propre échec en tant que président de BFI, qui a laissé la fédération dans le rouge à hauteur de plus de Rs 6 crore.

Écrivant sur ses propres griefs, Manoj Kumar a révélé qu’il était choisi pour avoir combattu pour les droits de ses camarades boxeurs. « Une fois, j’avais écrit une lettre au ministre des Sports contre l’injustice qui m’était infligée et Raj Sacheti m’a menacé, disant que je paierais un prix énorme pour ma plainte », a-t-il écrit.

(Avec entrées IANS)