Le boxeur sur la sous-carte de Liam Smith contre Chris Eubank Jr II se moque des fans avant le combat avec le sparring partenaire de Conor McGregor

Florian Marku apprécie d’être le méchant avant son dernier combat.

L’Albanais devrait boxer Dylan Moran, un sparring partenaire de la superstar de l’UFC Conor McGregor, sur l’undercard de Liam Smith contre Chris Eubank Jr II samedi soir.

3 Marku a été lourdement hué après sa pesée Crédit : LAWRENCE LUSTIG/BOXXER

Après avoir réussi à devenir poids welter vendredi, le combattant 12-0-1 a livré une prédiction provocante devant une foule partisane au New Century Hall de Manchester.

« Demain soir, votre homme sera inconscient et personne ne pourra l’aider », a déclaré Marku avant d’embrasser le chœur de huées qui a suivi.

« Oh mon Dieu! Je suis tellement heureux d’être de retour. Ton mec a été assommé [by] un compagnon. Quand nous étions face à face, il tremblait.

« Écoute, je suis tellement heureuse que tu ne puisses pas m’aider demain soir. Inchallah, demain soir, je vais réussir, et vous verrez tous.

Dans une interview de suivi, Marku a insisté sur le fait que Moran n’était pas à son niveau et a prédit que leur match de rancune tant attendu se terminerait rapidement.

« Je ne pense pas qu’il me faudra plus de six ou sept rounds pour l’arrêter », a-t-il déclaré à Sky Sports.

« Il n’est pas à mon niveau. Il tremblait quand nous étions face à face, il essayait de le cacher. Si vous voyez les vidéos des caméras, il secouait les jambes.

« Je sais ce qu’il va faire, il va essayer de courir, il va essayer de se cacher de moi mais à l’intérieur du ring, c’est différent. Parler, c’est bien, j’ai entendu dire qu’il disait que je n’avais pas d’expérience et qu’il allait m’envoyer une boîte d’envoi, mais quand nous y serons, il verra de quoi je suis capable.

3 Moran est surtout connu pour être un coéquipier de McGregor Crédit : @dylanmorann – instagram

3 Les choses ont failli devenir incontrôlables lors de leur confrontation Crédit : LAWRENCE LUSTIG/BOXXER

«Je trouve toujours un moyen. Peu importe qu’ils soient forts, faibles, grands ou petits, je trouve le moyen de les battre. C’est à l’intérieur de moi. Je veux trop gagner pour que ces gars-là m’arrêtent.

Moran a une fiche de 18-1 en tant que professionnel mais n’a combattu qu’un seul combattant avec un record de victoires et c’était en avril lorsqu’il a arrêté Mauro Maximiliano Godoy en six rounds.

En 2019, l’Irlandais a subi une défaite choc lorsqu’il a affronté Denis Okoth qui avait une fiche de 2-2-1 à l’époque et est actuellement sur une séquence de quatre défaites consécutives.

Moran a depuis rebondi avec neuf victoires consécutives et espère remporter la plus grande victoire de sa carrière à l’AO Arena de Manchester ce week-end.

Liam Smith vs Chris Eubank Jr 2 est en direct sur talkSPORT à partir de 21h le samedi 2 septembre