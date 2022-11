Le boxeur Rohit Tokas défend avec succès son or

Le médaillé de bronze des Jeux du Commonwealth, Rohit Tokas, a défendu avec succès sa médaille d’or lors des championnats inter-chemins de fer de toute l’Inde récemment conclus à Guwahati.

Rohit Tokas, qui combat dans les 67 kg, a battu Ashish Choudhary de South Central Railway en finale avec le score unanime de 5-0. Il a également battu Akshay Mankar du chemin de fer central en demi-finale avec la même ligne de score.

Tableau des points de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Calendrier de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Résultats de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Soulier d’Or de la Coupe du Monde de la FIFA 2022

Parlant de la même chose, Rohit Tokas, excité, a déclaré: «Je suis vraiment heureux d’avoir réussi à défendre ma médaille d’or, c’était quelque chose sur lequel je travaillais dur. Maintenant, mon prochain objectif est les championnats nationaux seniors qui commenceront soit fin décembre, soit au début de l’année prochaine. Je veux continuer sur ma lancée et continuer à m’entraîner dur. Je veux continuer à améliorer mes mouvements et mes techniques. Cette victoire assure que nous allons dans la bonne direction.”

EXCLUSIF | Les États se concentrant sur quelques sports, aidés par le soutien des entreprises, peuvent être une voie à suivre : Viren Rasquinha

“Cela a été une année importante pour moi et je veux continuer sur ma lancée et continuer à bien performer car l’année prochaine, il y aura également des Championnats du monde et des Jeux asiatiques et j’aimerais aussi y décrocher une médaille d’or.”

Rohit rejoindra le camp d’entraînement mis en place par le Conseil de promotion des sports ferroviaires au stade Karnal Singh. Le camp débutera à partir du 28 novembre et se concentrera sur les championnats nationaux seniors.

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici