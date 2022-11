Le boxeur professionnel Sandeep Singh Bhatti fera partie de l’événement vedette de Tyson Fury

Le boxeur professionnel Sandeep Singh Bhatti, qui est représenté par VN Promotions, a été choisi pour boxer pour l’équipe undercard de Tyson Fury.

Avec le soutien des promoteurs d’athlètes mondiaux Top Rank (la société de promotion de la boxe fondée par Jabir Herbert Muhammad et Bob Arum) et Frank Warren (le fondateur de Queensbury Promotions), Sandeep Singh Bhatti affrontera le boxeur professionnel britannique Issac Lowe le 3 décembre.

VN Promotions, fondée en 2020 par le boxeur professionnel Neeraj Goyat et le triple olympien Arjuni Award Vikas Krishan Yadav, a réuni avec succès une liste des meilleurs boxeurs professionnels indiens tout en faisant la promotion de leur carrière sur et hors du terrain.

Sandeep Singh Bhatti, qui vient de signer un accord avec VN Promotions, a eu l’opportunité de participer à plusieurs tournois de boxe professionnelle en Inde et en Angleterre. Après avoir remporté un succès significatif dans les tournois professionnels, VN Promotions a engagé Sandeep pour concourir pour l’événement vedette de Tyson Fury.

S’exprimant sur le soutien à la carrière de Neeraj et l’aidant à participer à son premier combat Undercard, Neeraj Goyat, propriétaire de VN Promotions, partage : « Sandeep est plus un combattant qu’un boxeur. Il a non seulement élevé la barre de la boxe professionnelle en Inde, mais sa sélection dans le prochain combat undercard fera sans aucun doute de lui un nouveau favori des fans dans la communauté des sports de combat.”

Partageant également plus loin l’association avec Top Rank et Frank Warren, Neeraj partage: «Sandeep est l’un de nos meilleurs talents de boxeur professionnel que nous avons en Inde en ce moment. L’aide de Top Rank et de Frank Warren lui a permis d’affronter des champions internationaux de boxe tels qu’Issac Lowe qui est maintenant considéré comme l’un des meilleurs boxeurs professionnels au monde. De nombreux fans indiens seront surpris de voir Sandeep partager la scène et concourir contre le champion international de boxe, ce qui aidera également à ouvrir des portes à nos autres boxeurs indiens.”

Partageant son enthousiasme pour la préparation de son premier combat undercard, le boxeur professionnel Sandeep Singh Bhatti partage: «Dans ma carrière, affronter un combattant aussi professionnel est un énorme pas en avant. Je tiens à remercier particulièrement Neeraj Goyat, mon manager, pour avoir réussi celui-ci, ainsi que Top Rank India et M. Frank Warren, pour avoir permis à mon talent de participer à un combat de ligue internationale si tôt dans ma carrière.”

Développant l’importance de la participation de Sandeep dans le combat undercard, Bob Arum, fondateur et PDG de Top Rank, « La boxe professionnelle a trouvé une énorme base de fans ici en Inde ; Je suis assez surpris par la réponse et l’adoration des fans indiens pour les sports de combat, ainsi que par la façon dont cela engage même les fans non sportifs.”

Notre objectif a toujours été de soutenir des athlètes comme M. Sandeep et d’ouvrir les portes à la boxe professionnelle pour qu’elle se développe au-delà des frontières nationales. Nous voulons que la boxe professionnelle ait une viabilité commerciale plus grande et plus forte à l’échelle mondiale, similaire au cricket et au football, et nous espérons l’inspirer.”

