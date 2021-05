Le boxeur poids lourd Aguilera accusé de blessure FAKING dans une finition bizarre sur la carte Alvarez-Saunders (VIDEO)

Lol … ouais s’il le dit … mec s’est fait arrêter à cause d’une possible blessure à l’épaule mais voulait obtenir une victoire DQ et agir comme s’il avait été touché derrière la tête … peut-être qu’il a une blessure à l’épaule mais c’est à peu près tout

– Gains (@ vinnyshot23) 9 mai 2021