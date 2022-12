Le boxeur mexicain Canelo Alvarez présente ses excuses à Lionel Messi après l’avoir menacé

Le boxeur mexicain multiple champion du monde Canelo Alvarez s’est excusé d’avoir menacé Lionel Messi, après que des vidéos aient circulé sur les réseaux sociaux de l’Argentin essuyant apparemment le sol avec un maillot mexicain.

Messi a aidé sa nation à une victoire 2-0 contre le Mexique dans le groupe C de la Coupe du monde 2022 samedi dernier, marquant un but brillant de l’extérieur de la surface à la 64e minute avant qu’Enzo Fernandez n’en ajoute un autre à la 87e.

Après avoir perdu son match d’ouverture 2-1 contre l’Arabie saoudite, une victoire contre le Mexique était essentielle si l’Argentine devait se qualifier pour les huitièmes de finale, les joueurs jubilant naturellement dans le vestiaire par la suite. L’équipe a été filmée en train de danser et de chanter, mais une action de Messi a agacé Canelo Alvarez.

Alvarez a tweeté : “Avez-vous vu Messi nettoyer le sol avec notre maillot ? Que Messi prie Dieu pour que je ne le rencontre pas quelque part…”

Cependant, il s’est depuis calmé après l’incident, suggérant qu’il s’est laissé prendre par le moment après avoir vu sa nation perdre un match crucial du tournoi.

“Ces derniers jours, je me suis laissé emporter par la passion et l’amour que j’ai pour mon pays et j’ai fait des commentaires qui étaient hors de propos”, a-t-il ensuite posté sur Twitter.

Estos últimos días me dejé llevar por la pasión y el amor que siento por mi país e hice comentarios que estuvieron fuera de lugar por lo que quiero disculparme con Messi y la gente de Argentina. Todos los días aprendemos algo nuevo y esta vez me tocó a mí.

“Je veux m’excuser auprès de Messi et de tout le peuple argentin. Chaque jour, nous apprenons quelque chose de nouveau et cette fois, c’était mon tour.”

Messi n’a cependant pas pris la menace initiale trop au sérieux et a accepté les excuses présentées par Alvarez.

“J’ai vu que Canelo s’était excusé”, a déclaré Messi.

“C’était un malentendu, ceux qui me connaissent peuvent dire que je n’ai jamais manqué de respect à personne. Cela fait partie d’un vestiaire de laisser les maillots par terre. Je n’ai même pas à m’excuser car je n’ai pas manqué de respect au peuple mexicain ou leur drapeau. C’est tout. Rien ne se passe.

L’Argentine affrontera l’Australie en huitièmes de finale de la Coupe du monde samedi, après avoir dominé le groupe C avec une victoire contre la Pologne hier soir.

Le Mexique, quant à lui, a été éliminé du tournoi, ses quatre points insuffisants pour atteindre les huitièmes de finale.