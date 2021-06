Le boxeur médaillé d’or aux Jeux asiatiques Dingko Singh est décédé, Kiren Rijiju et Vijender Singh rendent hommage

La légende de la boxe Dingko Singh est décédée jeudi après une longue bataille contre le cancer du foie et même une crise de coronavirus l’année dernière. Boxeur poids coq à l’époque où il était sur le ring, Dingko Singh a remporté l’or aux Jeux asiatiques de Bangkok en 1998. Il a depuis reçu le prix Arjuna et plus tard le Padma Shri. L’année dernière, Dingko a même été transporté par avion à New Delhi pour ses radiations contre le cancer peu de temps après quoi il a attrapé un coronavirus et a également dû lutter contre cela. Jeudi après sa disparition, la ministre des Sports Kiren Rijiju et le boxeur médaillé olympique Vijender Singh ont rendu hommage à la légende.

« Je suis profondément attristé par la disparition de Shri Dingko Singh. L’un des meilleurs boxeurs que l’Inde ait jamais produit, la médaille d’or de Dinko aux Jeux asiatiques de Bangkok en 1998 a déclenché la réaction en chaîne de la boxe en Inde. J’offre mes sincères condoléances à la famille endeuillée. RIP Dinko », a tweeté Rijiju.

Vijender a envoyé ses condoléances et a déclaré qu’il serait à jamais une inspiration pour les générations à venir. « Mes plus sincères condoléances pour cette perte, que le parcours et la lutte de sa vie restent à jamais une source d’inspiration pour les générations à venir. Je prie pour que la famille endeuillée trouve la force de surmonter cette période de deuil et de deuil Mains jointes #dinkosingh », a-t-il tweeté.

L’année dernière, au milieu de la fermeture du coronavirus, Dingko a entrepris un voyage de 2 400 km de Delhi à Imphal après que sa chimiothérapie n’ait pas pu se poursuivre car sa jaunisse ne s’était pas calmée. Le 26 avril, Dingko avait été transporté par avion à Delhi en raison des efforts de la Fédération indienne de boxe alors que sa radiothérapie programmée à l’Institut des sciences du foie et des voies biliaires (ILBS) de Delhi était retardée.

Après examen, les médecins ont suggéré une chimiothérapie à la place, mais n’ont pas pu être administrés en raison de la jaunisse. Pendant tout ce temps, Dingko était presque en quarantaine dans le sien à l’ILBS.

Cependant, lorsqu’il est revenu à Imphal, il a été testé positif pour le coronavirus et des rapports sur sa guérison sont apparus le 3 juillet. «Ce fut un mois très difficile. Je ne remercierai jamais assez les médecins et les infirmières qui m’ont soigné. Je leur suis redevable à vie », avait-il déclaré. « J’ai été testé positif cinq fois pendant mon séjour à l’hôpital. C’était très traumatisant parce que je voyais des gens, qui sont venus après moi, partir avant moi. aux médecins et aux infirmières. »

