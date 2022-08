Le boxeur indien Nitu Ghanghas dédie sa médaille d’or à “tout le pays”

Nitu Ghanghas, qui a remporté la médaille d’or lors de ses débuts aux Jeux du Commonwealth à Birmingham dans la catégorie 45 kg-48 kg (poids minimum) en battant la favorite locale Demie-Jade avec un score de 0-5 en sa faveur, s’est assurée qu’elle frappait son chemin à travers pour faire la foule indienne célébrer dans la gloire.

CWG 2022 – COUVERTURE COMPLÈTE | EN PROFONDEUR | FOCUS INDE | HORS TERRAIN | EN PHOTOS | DÉCOMPTE DES MÉDAILLES

La médaillée d’or de 21 ans, Nitu, qui a brillé en or lors de son tout premier CWG, a partagé le processus de réflexion qu’elle avait avant le match et a également exprimé son sentiment après la victoire. Elle a déclaré: «Mon objectif était de jouer mon jeu avec une concentration totale et de ne jouer que pour l’or. J’étais très confiant avant même mon combat que je devais me battre uniquement pour l’or et donner mon 100% dans le match.

Ayant commencé à l’âge de 12 ans, la boxeuse a rencontré de nombreuses difficultés dans son parcours, mais cela ne l’a pas empêchée d’être la meilleure version d’elle-même car elle pense que ces difficultés l’ont rendue plus forte.

Nitu a également parlé de sa campagne CWG 2022 et de son parcours jusqu’à la finale. Elle a déclaré: «Tous mes adversaires étaient très forts mais je voulais prendre les devants en deux minutes à chaque tour. Nous avons également eu un camp ici 15 jours avant le début du CWG et j’ai eu quelques combats d’entraînement avec eux, ce qui m’a aidé à planifier mon match contre chacun des joueurs.

Elle est entrée sur le ring à chaque fois avec une cible en or fixée dans son esprit et cet état d’esprit lui a permis de bien performer. Elle a dit: «J’ai fait ce que j’avais en tête et j’ai obtenu ce que je voulais. Je vais continuer à m’entraîner de cette façon, c’est-à-dire rester concentré sur le jeu et donner mon 100% tout en étant performant.

Lorsqu’on lui a demandé à qui elle voulait dédier sa victoire, elle a répondu sans hésitation : « Je veux dédier cette médaille à tout mon pays. Et je tiens à remercier ma famille et mon entraîneur pour leur soutien et leurs prières sans fin.

Ayant remporté une médaille dans la même catégorie que la légende de la boxe indienne et son idole, Mary Kom, elle s’est exprimée en disant : « Mon idole est MC Mary Kom, je regarde toujours ses vidéos ce qui me rend très heureuse. Je m’entraîne aussi avec elle.

Sur une note finale, lorsqu’on lui a demandé ce qu’elle ressentait en remportant une médaille pour l’Inde, elle a déclaré : « Je suis extrêmement ravie d’avoir remporté une médaille d’or pour mon pays et d’avoir vu la vague tricolore monter haut. Mon prochain objectif est de continuer à travailler dur pour mon pays et de ramener plus de médailles dans les tournois auxquels je participe. »

Lis le Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici