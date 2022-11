Le boxeur Canelo présente ses excuses après la menace de Messi

Le champion du monde mexicain était furieux après la défaite de son pays en Coupe du monde face à l’Argentine

Le champion du monde de boxe mexicain Saul ‘Canelo’ Alvarez s’est excusé après avoir menacé le footballeur Lionel Messi en ligne après la défaite 2-0 de son pays contre l’Argentine lors de la Coupe du monde de football au Qatar.

Canelo a réagi avec fureur après que des images soient apparues sur les réseaux sociaux de Messi semblant marcher et essuyer le sol du vestiaire de son équipe avec un maillot mexicain après le match de football de la semaine dernière entre les deux nations, incitant le boxeur vétéran à lancer une menace à peine voilée à l’attaquant emblématique.

“Il ferait mieux de prier Dieu pour que je ne le trouve pas !!” Canelo a écrit sur les réseaux sociaux en réponse aux images.

“Tout comme je respecte l’Argentine, il doit respecter le Mexique !”

Canelo a eu des mots forts pour Messi après avoir vu sa célébration dans les vestiaires 👀 (passant par @canelonicolasotamendi30/IG) pic.twitter.com/emRRHK1nGO – ESPN Ringside (@ESPNRingside) 28 novembre 2022

Les commentaires de Canelo ont suscité de nombreuses réprimandes de la part d’Argentins influents, y compris le poids welter de l’UFC Santiago Ponzinibbio qui est intervenu pour défendre Messi – et a même défié le champion à plusieurs reprises dans un combat.

Mais avec la poussière maintenant retombée et des têtes plus calmes ayant prévalu, Canelo s’est adressé mercredi aux médias sociaux pour présenter des excuses pour ses commentaires et a déclaré que c’était à son tour de prendre une dénonciation en ligne sur le menton.

“Ces derniers jours, je me suis laissé emporter par la passion et l’amour que je ressens pour mon pays et j’ai fait des commentaires déplacés pour lesquels je tiens à m’excuser auprès de Messi et du peuple argentin.», a-t-il écrit en espagnol, dans un message publié sur son compte Instagram officiel.

“Chaque jour, nous apprenons quelque chose de nouveau et cette fois, c’était mon tour.

“Je souhaite aux deux équipes beaucoup de succès dans leurs matchs d’aujourd’hui et ici nous continuerons à soutenir le Mexique jusqu’à la fin.”

Messi et Canelo, cependant, pourraient se retrouver heureux lors des matches de mercredi à la Coupe du Monde de la FIFA au Qatar, avec une victoire pour l’Argentine contre la Pologne et la même chose pour le Mexique lors de leur affrontement contre l’Arabie saoudite, garantissant que les deux équipes progresseront. aux huitièmes de finale.