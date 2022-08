Le boxeur Anthony Joshua s’excuse pour Rant après la défaite du titre des poids lourds contre Oleksandr Usyk

Le boxeur britannique Anthony Joshua s’est excusé pour son horrible comportement après le combat après sa défaite pour le titre mondial des poids lourds face à l’as ukrainien Oleksandr Usyk dimanche en Arabie saoudite. Un drame à haute tension s’est déroulé après qu’Usyk a été jugé vainqueur du combat par décision à points partagés. Un Joshua furieux est sorti du ring et a jeté deux des ceintures d’Usyk sur le sol avant de se diriger vers le vestiaire. Il s’est ensuite précipité pour détourner le microphone et a prononcé un discours chargé de jurons claquant ses détracteurs.

Les émotions ont eu raison du boxeur britannique dans la soirée. Il s’est maintenant adressé à Twitter pour publier une longue déclaration d’excuses expliquant ses actions et son état d’esprit pendant son saccage. Il a également applaudi son adversaire pour avoir mené un combat exemplaire dans la nuit.

“Je souhaite à @usykaa un succès continu dans votre quête de grandeur. Vous êtes un champion d’acte de classe. Hier, j’ai dû m’emmener mentalement dans un endroit sombre pour concourir pour les ceintures de championnat ! J’ai eu deux combats, un avec Usyk et un avec mes émotions et les deux ont eu raison de moi”, a écrit Joshua sur Twitter.

L’ancien champion des poids lourds a également déclaré qu’il s’était laissé tomber et que ses actions étaient par pure passion et amour qu’il avait pour le sport. “J’aime tellement ce sport, et je serai bien meilleur à partir de maintenant. Respect », a-t-il conclu.

Je souhaite @usykaa succès continu dans votre quête de grandeur. Vous êtes un champion d’acte de classe. Hier, j’ai dû m’emmener mentalement dans un endroit sombre pour concourir pour les ceintures de championnat ! J’ai eu deux combats, un avec Usyk et un avec mes émotions et les deux ont eu raison de moi. pic.twitter.com/onnUAALm3R —Anthony Joshua (@anthonyjoshua) 21 août 2022

Anthony Joshua a subi sa troisième défaite en 27 combats, mettant sa carrière au point mort. Bien qu’il ait été surpris par sa défaite retentissante, le double champion des poids lourds a félicité Usyk pour s’être extrêmement bien battu dans des circonstances difficiles.

Dans un discours plein de jurons à l’intérieur du ring, il a parlé du combat, de sa carrière et de la crise en cours en Ukraine.

Joshua a fondu en larmes lors de la conférence de presse, révélant une facette inconnue de ses fans. Il a maintenant perdu des combats consécutifs contre Usyk, mais a déclaré qu’il reviendrait sur le ring en novembre et récupérerait les titres mondiaux des poids lourds.

Pendant ce temps, cela a été une ascension inspirante et colossale pour Oleksandr Usyk alors qu’il a réussi à défendre ses ceintures WBA, WBO et IBF après avoir servi dans l’armée ukrainienne pendant six mois dans le cadre de la défense du pays contre l’invasion russe.

