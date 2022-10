Le boxeur américain Deontay Wilder fait une déclaration sensationnelle sur Troll

Le boxeur professionnel américain Deontay Wilder est de retour dans l’actualité. Wilder a récemment admis qu’il voulait en fait tuer le troll des médias sociaux qui avait abusé de sa fille en ligne. Le bombardier de bronze a révélé qu’il avait voulu tirer sur le tristement célèbre troll Charlie Zelenoff s’il n’y avait pas eu un caméraman enregistrant leur prise de bec.

“Je suis vraiment allé là-bas pour le tuer, pour lui tirer dessus, pour être honnête. Et le Diable est entré en moi à un moment donné parce que nous étions dans des ruelles et ma voix a changé, car j’étais là avec moi, j’ai amené car avec moi aussi. À un moment donné, tout mon comportement envers moi-même a changé, je me suis dit : « Viens dans cette ruelle. Je savais ce que j’allais faire, même parce que tu te le diras. Tout mon comportement, mon visage a changé parce que je savais quelles étaient mes capacités. Mais je savais que je ne pouvais pas le faire parce que mon caméraman était l’un de mes bons amis et j’ai eu une vision de lui en train de nous dénoncer et j’aurais dû lui tirer dessus aussi », a déclaré Wilder sur le podcast Pivot.

Cependant, dans une autre interview avec le Ring Magazine, Wilder avait déclaré qu’il n’avait accepté d’attaquer Zelenoff qu’après avoir été agressé racialement. Wilder s’était rendu dans une salle de sport à Los Angeles il y a huit ans pour rencontrer le troll face à face. Zelenoff a été physiquement attaqué par Wilder.

Le boxeur américain de 36 ans est désormais fin prêt pour effectuer un retour professionnel 377 jours après sa célèbre trilogie avec Tyson Fury. Wilder a été aperçu pour la dernière fois en action lors de son combat très médiatisé contre Fury.

Le premier match entre Wilder et Fury s’est soldé par un match nul en 2018 au Staples Center. Lors de leur prochain combat, Fury a enregistré une victoire spectaculaire au septième tour pour prendre une avance de 1-0 sur Wilder. Le résultat n’a pas beaucoup changé lors de la rencontre finale après que Fury a décroché un KO au 11e tour pour sceller la trilogie.

Wilder, lors de sa rencontre de retour tant attendue, affrontera le Suédois Robert Helenius le 15 octobre. Le vainqueur de ce match devrait présenter Fury, Andy Ruiz Jr. ou Anthony Joshua ensuite.

Wilder a jusqu’à présent remporté 42 victoires et 41 KO.

