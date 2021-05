Le box-office du Memorial Day pourrait être le premier à dépasser les 100 millions de dollars pendant la pandémie

À l’approche de ce week-end du Memorial Day, plus de 70% des cinémas sont ouverts et Hollywood a deux sorties à succès: « Cruella » et « A Quiet Place Part II ».

Le week-end du 23 avril a actuellement le décompte de box-office de week-end le plus rentable depuis la pandémie de verrouillage des cinémas au printemps dernier. Les ventes de billets ont atteint 57 millions de dollars, avec seulement environ 60% des cinémas ouverts, selon les données de Comscore. Les meilleurs revenus du week-end étaient « Demon Slayer: Mugen Train » et « Mortal Kombat ».

Depuis le début de la pandémie, les cinémas ont eu du mal à attirer les cinéphiles, même avec des titres séduisants comme « Godzilla contre Kong », « Mortal Kombat » et « Wonder Woman 1984 ».

Le week-end du Memorial Day en 2020 a diminué à seulement 842 000 $ en ventes de billets, presque entièrement attribuables aux cinémas avec ciné-parc.

« Quelle différence une année fait alors que nous regardons maintenant vers ce qui sera un week-end commémoratif crucial pour les cinémas et, heureusement, le début d’une véritable saison de films d’été, quelque chose que l’industrie n’a pas vu depuis deux ans », a déclaré Paul Dergarabedian , analyste média senior chez Comscore.

Alors que « Cruella » aura une double sortie en salles et sur Disney + Premiere Access, « A Quiet Place Part II » ne sera disponible qu’en salles. La suite a été largement saluée par la critique et a été désignée comme un film à voir absolument, en particulier dans les salles. Dans les critiques, les critiques ont vanté à quel point le fait de voir le film dans une salle de cinéma avait renforcé l’expérience, car les sons – que ce soit à l’écran ou dans les sièges à proximité – rendaient le thriller plus suspensif.

Avec plus de cinémas ouverts et la demande refoulée, Dergarabedian prévoit une chance que « A Quiet Place Part II » de Paramount puisse usurper « Godzilla vs. Kong » pour le premier week-end d’ouverture le plus élevé depuis le début de la crise sanitaire. « Godzilla vs. Kong » a débuté avec un gain de 32 millions de dollars au cours du premier week-end d’avril. À cette époque, seulement 55 % des cinémas étaient ouverts en Amérique du Nord.

Le sort de « Cruella » de Disney est un peu moins certain car il sera disponible en salles et via Disney+ pour 30 $ le même jour. Certains consommateurs peuvent s’aventurer au cinéma pour voir le film, mais d’autres peuvent choisir de rester sur le canapé et de diffuser. De plus, le film reçoit des critiques mitigées.

« La performance des deux nouveaux films servira de révélateur de la confiance et de l’enthousiasme des consommateurs pour l’expérience cinématographique », a déclaré Dergarabedian. « [They will] contribuent également à renforcer la perception de l’expérience du cinéma comme plus viable et essentielle que jamais et non comme certains avaient prédit à tort une victime préétablie de la pandémie. »

Si les avant-premières de jeudi sont un indicateur, les deux films pourraient se diriger vers de fortes ouvertures. « A Quiet Place Part II » a récolté 4,8 millions de dollars de ventes de billets, tandis que « Cruella » a décroché 1,4 million de dollars. Alors que le temps du week-end du Memorial Day s’annonce nuageux et maussade dans la majeure partie du pays, les salles de cinéma pourraient voir une augmentation de la fréquentation des personnes cherchant à sortir de la maison.