Le box-office du film 2023 a besoin d’une deuxième mi-temps solide après un début incohérent

LOS ANGELES – Le box-office 2023 se rapproche des niveaux d’avant la pandémie, mais les performances incohérentes des fonctionnalités à succès au cours des six premiers mois de l’année exerceront une forte pression sur les sorties du second semestre. Alors que le box-office national a totalisé 4,46 milliards de dollars de ventes de billets jusqu’au 30 juin, soit une augmentation de près de 20 % par rapport à la même période en 2022, il est toujours à la traîne par rapport à 2019, la référence d’une époque avant la pandémie, selon les données de Comscore. Les ventes de billets ont baissé de 21 % par rapport à il y a quatre ans, mais ce n’est pas la seule chose qui a baissé. Il en va de même pour le nombre de versions larges. De janvier au 30 juin 2019, 57 films sont sortis dans 2 000 salles ou plus. En 2023, il n’y a eu que 45 sorties au cours de cette même période. « Ce n’est vraiment pas une comparaison juste de dollars en dollars », a déclaré Mike Polydoros, PDG de PaperAirplane Media. Et la quantité compte. Alors que les superproductions et les films de franchise peuvent attirer de grandes foules, un flux constant de films à petit et moyen budget est également essentiel au succès global de l’industrie. La diversité du contenu est également essentielle, le public réclamant un plus large éventail de films de genre, de l’horreur et du drame à la romance et à la comédie. Plus le public a d’opportunités de se rendre dans les cinémas, mieux c’est, ont déclaré des experts de l’industrie à CNBC.

Frapper et manquer

Bien sûr, la qualité est également un facteur important dans le succès d’un film au box-office. Il ne suffit pas de simplement remplir l’ardoise annuelle de produit ; le produit doit être bon. Jusqu’à présent cette année, le box-office a vu un certain nombre de superproductions ne pas répondre aux attentes après avoir été projetées d’attirer les cinéphiles et de renforcer le transport national. Warner Bros. ‘ « Shazam! Fury of the Gods » et « The Flash » ont dramatiquement sous-performé, tout comme de Disney « Ant-Man et la Guêpe : Quantumania » et « Élémentaire ». Entre-temps, Universel « Super Mario Bros. Movie », « Les Gardiens de la Galaxie : Vol. 3 » de Disney et Sony « Spider-Man: Across the Spider-Verse » a réussi à capter l’attention du public, aux côtés d’une multitude de titres de films d’horreur, notamment de Paramount « Scream VI » et « M3gan » d’Universal.

Image tirée de « Spider-Man : Across the Spider-Verse » de Sony. Sony

« Même si quelques sorties n’ont pas été à la hauteur des attentes haussières à leurs propres conditions, le box-office de 2023 à ce jour est généralement à peu près aussi sain qu’on pourrait s’y attendre », a déclaré Shawn Robbins, analyste en chef chez BoxOffice.com. Robbins a déclaré que les principaux points à retenir du premier semestre sont que les bandes dessinées et les films axés sur la nostalgie ne sont « pas les nouveautés qu’ils étaient autrefois ». Alors que le public plus âgé de la génération Y a été le moteur d’une grande partie des deux dernières années dans la reprise du box-office, les studios feraient bien de commencer à s’adresser aux jeunes générations à l’avenir, a-t-il déclaré. « Les cinéphiles vont être plus sélectifs avec le contenu pour lequel ils choisissent de dépenser de l’argent, d’autant plus que l’économie au sens large et la croissance stagnante des salaires continuent d’être un problème pour la plupart des Américains moyens », a déclaré Robbins.

Grésillement ou pétillement d’été?

Ce recul a déjà commencé avec la saison cinématographique d’été 2023. Commençant le premier vendredi de mai et se poursuivant jusqu’au week-end de la fête du Travail, la saison estivale des films représente généralement 40 % de toutes les ventes de billets de cinéma pour l’année. Jusqu’au 2 juillet, le box-office d’été a totalisé 1,88 milliard de dollars. C’est 1,7 % de moins que les niveaux de 2022 sur la même période, selon les données de Comscore. À l’été 2022, le box-office a été stimulé par « Top Gun: Maverick » de Tom Cruise, une fonctionnalité Paramount et Skydance. Entre sa sortie le 27 mai et le 2 juillet de l’année dernière, le film a totalisé 555,4 millions de dollars, ce qui en fait le film le plus rentable de cette période au box-office, selon Comscore. À titre de comparaison, le film le plus rentable de cet été à ce jour est « Guardians of the Galaxy: Vol. 3 », qui est sorti le 5 mai et a généré 354,9 millions de dollars jusqu’au 2 juillet. « Alors que l’année est bien en avance sur 2022, les chiffres de l’été ont actuellement du mal à dépasser ceux de l’année dernière », a déclaré Paul Dergarabedian, analyste principal des médias chez Comscore. Il a noté que 2022 proposait également « Doctor Strange dans le multivers de la folie » et « Jurassic World: Dominion » d’Universal. Jusqu’à présent cet été, il n’y a pas eu de succès retentissant au box-office. Alors que le troisième film des Gardiens et la suite animée Spider-Man de Sony ont bien fonctionné, il reste à voir si d’autres films récemment sortis, tels que « Indiana Jones et le cadran du destin » de Disney, « Ruby Gillman, Teenage Kraken » d’Universal ou Paramount’s « Transformers : Rise of the Beasts » augmentera considérablement le box-office national.

« Plus de films sur la liste ont gonflé les résultats depuis le début de l’année, tandis que certains films d’été sous-performants ont exercé une pression intense sur les sorties attendant leur tour au multiplex pour tenir la promesse de leur pedigree et de leur marketing », a-t-il déclaré. Ces sorties incluent le long métrage très attendu de Warner Bros. « Barbie », « Oppenheimer » d’Universal, « Haunted Mansion » de Disney et « Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem » de Paramount, qui sortent tous avant la fête du Travail. « Il est important de garder à l’esprit que l’écosystème comprimé de la saison cinématographique d’été de 18 semaines a des hauts et des bas beaucoup plus prononcés que n’importe quelle année complète donnée, et il est beaucoup trop tôt pour faire de grandes déclarations sur le succès ou l’échec ultime de la période », a déclaré Dergarabedian. « La bonne nouvelle est que certains des plus grands films de l’été sont encore à venir ce mois-ci, et en tant qu’arme secrète, le mois d’août regorge de films très médiatisés qui pourraient donner un coup de fouet à l’été. »

La seconde mi-temps

Parmi les superproductions attendues en arrière-moitié : Sony est sur le point de présenter le méchant de Spider-Man, Kraven le chasseur, sur grand écran en octobre ; Universal a « The Exorcist: Believer » et « Trolls Band Together »; et Warner Bros. a « Dune: Part Two », « Wonka » et « Aquaman and the Lost Kingdom ». Disney est sur le point de sortir « The Marvels » et « Wish », et Lionsgate a « The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes ».