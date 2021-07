Le box-office du 4 juillet n’est pas aussi robuste cette année, mais c’est sur la bonne voie

Le box-office national est entré dans une forte période de reprise à la suite de la pandémie de coronavirus, mais les ventes de billets au cours du prochain week-end du 4 juillet pourraient avoir du mal à égaler les niveaux atteints avant Covid.

En règle générale, le week-end centré sur les vacances de juillet rapporte entre 150 et 200 millions de dollars, selon les films sortis et le jour de la fête, selon les données de Comscore.

À l’approche du week-end, le box-office accueille deux longs métrages universels – « The Boss Baby: Family Business » et « The Forever Purge » – ainsi que « Summer of Soul » de Searchlight et la sortie à grande échelle de « Zola » d’A24.

Le précédent film « Boss Baby » a ouvert à hauteur de 50 millions de dollars, mais les attentes des analystes du box-office suggèrent que la suite sera inférieure à ce chiffre. Beaucoup se demandent s’il sera en mesure de dépasser « F9 », car le film d’action sort un solide week-end d’ouverture de 70 millions de dollars et devrait totaliser environ 30 à 40 millions de dollars au cours de sa deuxième semaine.

« The Forever Purge » est le cinquième film de la franchise d’horreur et pourrait également avoir du mal à récolter plus de 20 millions de dollars de ventes de billets lors de son ouverture. Alors que le premier film de la série a rapporté 34 millions de dollars lors de ses débuts, son quatrième volet – « The First Purge » – n’a rapporté que 17 millions de dollars en 2018.

« The Boss Baby: Family Business » et « The Forever Purge » n’ont rapporté que 1,3 million de dollars chacun au box-office lors des avant-premières de jeudi soir.

Environ 80% des cinémas sont ouverts au public ce week-end et les restrictions de masques ont été assouplies pour ceux qui ont été vaccinés contre le coronavirus. Bien que le box-office n’ait pas tout à fait rattrapé les ventes de billets qu’il générait en 2019, les analystes sont convaincus que sa trajectoire se poursuivra dans une direction positive.

Le week-end dernier, « F9 » a enregistré le week-end d’ouverture le plus élevé de tous les films sortis pendant la pandémie et a contribué à porter le total du week-end à 98,7 millions de dollars, un autre record pour l’industrie. Avec un afflux de nouveaux contenus et de solides vestiges d’autres films déjà sortis, ce week-end pourrait être le premier à dépasser les 100 millions de dollars de ventes de billets depuis que l’épidémie de coronavirus a fermé les cinémas en mars 2020.

« Il n’y a peut-être pas de meilleure preuve que l’industrie du cinéma se rapproche de la normalité que le fait que nous sommes prêts pour un bon marché théâtral bondé à l’ancienne pour un week-end du Jour de l’Indépendance qui regorge de films de littéralement tous les genres », a déclaré l’analyste des médias Paul Dergarabedian.

En plus de « F9 », le box-office continuera de collecter des « A Quiet Place Part II », « Peter Rabbit 2: The Runaway », « Cruella » et « In the Heights ». Cependant, aucun de ces films n’a craqué 10 millions de dollars de ventes de billets la semaine dernière. Les collections devraient chuter de 25% à 30% cette semaine, ce qui est une baisse standard.

Pourtant, ce week-end du 4 juillet dépassera facilement le maigre 1,5 million de dollars de transport de 2020. L’année dernière, le film le plus performant du week-end de vacances était la réédition de « Ghostbusters » de 1984.

« La tradition du 4 juillet d’aller au cinéma reprendra cette année après une année 2020 qui, pour des raisons évidentes, a vu les revenus des salles de cinéma atteindre un niveau record et un film de 37 ans en tête des charts dans un lecteur très apprécié. ins qui étaient le seul jeu en ville pour le divertissement sur grand écran en dehors de la maison », a déclaré Dergarabedian.

Hollywood a bon espoir que le box-office atteindra son rythme au cours de l’été et à l’automne alors que les Américains reprennent des activités plus normales. Après ce week-end, Hollywood est sur le point de sortir de nombreuses fonctionnalités à succès, dont « Black Widow » de Marvel, Warner Bros.’ « Space Jam: A New Legacy », « Jungle Cruise » de Disney et « The Suicide Squad » de DC Extended Universe.

Plus de la moitié de la population américaine a reçu au moins une dose du vaccin, ce qui a entraîné une forte baisse du nombre de décès dus au Covid. Le nombre de nouveaux cas avait considérablement diminué ces dernières semaines, et reste nettement en deçà de son pic. Cependant, les responsables de la santé publique surveillent la propagation de la variante delta hautement contagieuse dans les communautés à faible taux de vaccination, ce qui a entraîné une augmentation récente des cas.

Divulgation : Comcast est la société mère de NBCUniversal et CNBC. NBCUniversal est le distributeur de « The Boss Baby: Family Business » et « The Forever Purge ».