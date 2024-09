Le box-office de « Transformers One » démarre timidement

Bien qu’il obtienne les meilleures critiques de la franchise, le film d’animation « Transformers One » n’obtient malheureusement pas les meilleurs chiffres de la franchise.

Le long métrage d’animation se dirige actuellement vers un week-end d’ouverture de 26 millions de dollars après une journée d’ouverture de 9,7 millions de dollars (qui comprend 3,4 millions de dollars d’aperçus du jeudi) selon Date limite.

Beaucoup dépendra des entrées en salles ce week-end pour espérer atteindre les 35 à 40 millions de dollars projetés pour le film en début de semaine.

À l’heure actuelle, le film sera dans une course serrée avec le troisième week-end de « Beetlejuice Beetlejuice » qui semble chuter d’environ 52 % pour un total de 24,75 millions de dollars.

D’ici la fin de dimanche, ce film devrait atteindre la barre des 225 millions de dollars, surpassant « Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux » de Marvel pour devenir la deuxième sortie en salle la plus rentable de septembre, derrière seulement les 329 millions de dollars du premier « Ça » en 2017.

Le deuxième week-end de « Speak No Evil » devrait arriver en troisième position avec 5,7 millions de dollars, en baisse de 50 %.

Le nouveau film d’horreur mené par Halle Berry, « Never Let Go », devrait débuter en quatrième position avec 3 à 4 millions de dollars et rivaliser avec le film d’horreur corporel acclamé mené par Demi Moore, « The Substance », qui vise une ouverture à 3,5 millions de dollars.