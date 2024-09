Le box-office de Megalopolis échoue tandis que le robot sauvage gagne le week-end d’ouverture

Mégalopole a débuté avec un montant décevant de 4 millions de dollars au box-office national, malgré un casting de stars et une mise en scène de Francis Ford Coppola. Le film détient actuellement une note de 49 % sur Rotten Tomatoes et de 55 sur 100 sur Metacritic, d’après les premières critiques. Si cette tendance au box-office se poursuit, Megalopolis pourrait devenir l’un des plus gros faux pas financiers de Coppola, suite aux réactions négatives des critiques et du public.

Mégalopolis échoue au box-office national avec une ouverture de 4 millions de dollars

Megalopolis, réalisé par Francis Ford Coppola, a fait ses débuts avec un montant décourageant de 4 millions de dollars au box-office national. Le film, dont le budget de production s’élevait à 120 millions de dollars, ne semble pas avoir répondu aux attentes.

Malgré l’implication de grandes stars et des projections IMAX, le film reçoit un D+ CinémaScoreindiquant une mauvaise réception du public. Ce début faible place Megalopolis bien en dessous des autres versions récentes.

Le film a fait face à des critiques négatives lors des premières projections, ce qui a probablement contribué à sa mauvaise ouverture. Lionsgate, le distributeur, avait une implication financière limitée, ce qui signifie que le principal risque financier incombait à Coppola. Les données démographiques du public auraient montré que 61 % des spectateurs étaient attirés par le film en raison de la réputation de Coppola.

Megalopolis présente Adam Driver, Nathalie Emmanuel, Giancarlo Esposito, Aubrey Plaza et d’autres.

The Wild Robot en tête des charts du box-office national lors de son week-end d’ouverture

En revanche, The Wild Robot, un film d’animation de DreamWorks, a débuté avec 35 millions de dollars, prenant ainsi la première place au box-office national. Le public a bien accueilli le film, qui présente les voix de Lupita Nyong’o et Pedro Pascal, et lui a attribué un A CinemaScore.

Cette ouverture en force classe The Wild Robot au troisième rang des premiers débuts d’un film d’animation en septembre. Le Wild Robot a bénéficié d’efforts marketing importants, notamment de participations à des événements majeurs et d’une solide présence sur les réseaux sociaux. Les séances IMAX et Premium Grand Format représentent 43 % de son chiffre d’affaires (via Date limite). Le film est basé sur un livre pour enfants populaire, ce qui a contribué à son attrait auprès des familles.