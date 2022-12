Le box-office de la suite d’Avatar dépasse le milliard de dollars malgré Covid en Chine

“Avatar : la voie de l’eau” de James Cameron a dépassé la barre du milliard de dollars au box-office mondial, mais la morosité des ventes en Chine pourrait peser sur la fin du film.

Ventes mondiales de billets pour le Disney le film s’élève désormais à 1,03 milliard de dollars, la combinaison de 317 millions de dollars de ventes intérieures et de 712 millions de dollars provenant des marchés internationaux.

actualités liées à l’investissement

Le jalon survient 14 jours après la sortie de “The Way of Water” dans les salles, cinq jours plus vite que “Avatar” n’a atteint le même record en 2009. Cela place le film parmi les cinq films les plus rapides pour atteindre 1 milliard de dollars de ventes au box-office.

Cameron avait précédemment déclaré que “The Way of Water” devrait atteindre 2 milliards de dollars de recettes au box-office pour être considéré comme rentable.

Les analystes du box-office pensent que le film de Cameron pourrait atteindre le noble objectif. “The Way of Water” n’a pas de concurrence directe ou significative dans les salles jusqu’à la mi-février lorsque “Ant-Man and the Wasp: Quantumania” est sorti.

Pourtant, les experts du secteur sont préoccupés par la faiblesse des ventes de billets en provenance de Chine. Le marché devait être une source majeure de revenus pour la suite, mais a sous-performé les attentes alors que Covid secoue à nouveau la région.

Jusqu’à mardi, la Chine n’a représenté que 108 millions de dollars de ventes de billets pour le film. On s’attendait à ce que le pays rapporte 100 millions de dollars d’affaires pendant le seul week-end d’ouverture du film.

“The Way of Water” est l’une des rares sorties hollywoodiennes autorisées pour une sortie très convoitée en Chine cette année. La Chine est devenue un marché dominant dans l’espace théâtral mondial et considérée comme vitale pour les superproductions à la recherche de meilleurs chiffres au box-office.

Cependant, au début de ce mois, la Chine a brusquement mis fin à de nombreux contrôles Covid. Les infections ont augmenté et ont mis à rude épreuve le système de santé du pays. À ce stade, on ne sait pas à quelle échelle les épidémies de Covid ont frappé le pays, avec peu de chiffres officiels sur les infections et les décès récents. La Commission nationale chinoise de la santé a cessé dimanche de partager les chiffres quotidiens après l’arrêt des tests de dépistage obligatoires.

“Il y avait de grands espoirs placés sur le pays pour générer les revenus supplémentaires nécessaires pour aider à placer le film au-dessus des attentes élevées en matière de bénéfices mondiaux énoncées par le réalisateur James Cameron”, a déclaré Paul Dergarabedian, analyste principal des médias chez Comscore.

Dergarabedian a déclaré que la trajectoire traditionnelle de Cameron au box-office jouait en faveur du film, notant que les sorties précédentes comme “Titanic” et le premier “Avatar” avaient de longues sorties en salles.

“Espérons que la situation sanitaire préoccupante s’atténuera avec le temps”, a-t-il déclaré.