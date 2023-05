Le box-office de Kerala Story : le producteur Vipul Shah remercie les fans et le gouvernement pour le succès du film [Watch Video]

Le box-office Kerala Story : La controverse entourant le film interdit « The Kerala Story » continue de s’intensifier, le réalisateur du film, Sudipto Sen, révélant qu’un membre de l’équipe a reçu un message menaçant. Le gouvernement du Bengale occidental a interdit le film en invoquant des inquiétudes concernant d’éventuels crimes de haine et violence, tandis que le gouvernement du Madhya Pradesh a déclaré le film exempt d’impôt. Lors d’une récente conférence de presse, le producteur du film a exprimé sa gratitude envers le gouvernement et les fans pour leur soutien et a souligné l’importance des recettes au box-office comme mesure du succès d’un film. Alors que la polémique fait rage, le sort du film reste incertain. Regardez des vidéos de divertissement.